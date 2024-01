Meloniová chce transformovať ´zastaraný´ záchranný fond eurozóny

Rím 4. januára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová vo štvrtok označila záchranný fond eurozóny za "zastaraný". Uviedla pritom, že neúspešný pokus Talianska o ratifikáciu reformy tohto systému je príležitosťou, ako ho spraviť "efektívnejším". TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Poslanci v dolnej komore talianskeho parlamentu minulý mesiac zamietli návrh na ratifikáciu reformy Európskeho stabilizačného mechanizmu (ESM) z roku 2021, ktorá by posilnila finančnú palebnú silu fondu a zvýšila jeho právomoc dohliadať na krajiny zápasiace s problémami.



Taliansko tak ako jediná krajina Európskej únie neratifikovala zmluvu, ktorú nemožno zaviesť bez toho, aby ju schválili všetky národné parlamenty.



Meloniová na otázku na tlačovej konferencii, ako zareaguje jej pravicová vláda, odpovedala, že v talianskom parlamente nikdy nebola väčšina poslancov za ratifikáciu a ESM je "zastaraný" nástroj.



"Možno, že neratifikovanie zmluvy zo strany Talianska by sa mohlo stať príležitosťou premeniť ju na niečo efektívnejšie," povedala novinárom. "Podľa mňa je to smer, ktorým by sa mala vláda uberať."



Meloniovej vládna koalícia mala rozdielne názory na návrh na ratifikáciu reformy, ktorý 21. decembra predložila stredoľavá opozícia. Jej postfašistická strana Bratia Talianska hlasovala proti, rovnako ako krajne pravicová Liga Severu podpredsedu vlády Mattea Salviniho. Tretia strana vládnej koalície, pravicová Forza Italia zosnulého expremiéra Silvia Berlusconiho, sa však zdržala hlasovania.



ESM vznikol v roku 2012 počas dlhovej krízy eurozóny. Fond si požičiava na finančných trhoch, aby poskytoval pôžičky za nižšie ako trhové úrokové sadzby štátom menového bloku, ktoré zápasia s finančnými problémami. Na oplátku však musia uskutočniť reformy verejných financií.



Grécko, Írsko, Cyprus, Portugalsko a Španielsko využili pomoc od ESM. Taliansko má však k nemu stále veľmi podozrievavý postoj. Považuje ho za nástroj finančne disciplinovaných severoeurópskych štátov pre zavedenie úsporných opatrení na zadlženom juhu.



V Taliansku panujú obavy, že ak by využilo ESM, bolo by nútené reštrukturalizovať svoj obrovský dlh.