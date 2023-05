Meloniová: Dobré vzťahy s Čínou sú možné aj bez Novej hodvábnej cesty

Rím 28. mája (TASR) - Dobré vzťahy s Čínou sú možné aj bez toho, aby sme boli súčasťou dohody tzv. Novej hodvábnej cesty, alebo tiež iniciatívy Belt and Road Initiative (BRI). Uviedla to talianska premiérka Giorgia Meloniová v rozhovore pre nedeľné vydanie novín Il Messaggero, keďže jej vláda zvažuje opustenie tohto projektu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Taliansko je jedinou významnou západnou krajinou, ktorá sa pripojila k čínskej iniciatíve BRI. Táto Nová hodvábna cesta má spojiť Čínu s Áziou, Európou a ďalšími regiónmi a počíta s veľkými výdavkami do infraštruktúry.



Meloniová v rozhovore pre Il Messaggero povedala, že je príliš skoro predpovedať výsledok rozhodovania Talianska o tom, či zostať súčasťou projektu, ku ktorému sa pripojilo v roku 2019, čo vyvolalo kritiku Washingtonu aj Bruselu.



"Naše hodnotenie je veľmi delikátne a dotýka sa mnohých záujmov," povedal Meloniová. Platnosť dohody vyprší v marci 2024 a bude automaticky obnovená, pokiaľ jedna zo strán neinformuje druhú, že odstupuje, a to najmenej tri mesiace vopred.



Meloniová vlani v rozhovore pre agentúru Reuters predtým, ako sa dostala k moci po septembrových voľbách, dala jasne najavo, že nesúhlasí s krokom z roku 2019, pričom uviedla, že "nemá v úmysle pomáhať Číne pri expanzii do Talianska alebo Európy".



Meloniová poznamenala tiež, že aj keď Taliansko ako jediné z bohatých ekonomík skupiny G7 podpísalo memorandum o BRI, nepatrilo v rámci európskych a západných krajín k tým, ktoré majú najsilnejšie ekonomické a obchodné vzťahy s Čínou.



Podľa nej zo znamená, že je možné mať dobré vzťahy aj v dôležitých oblastiach s Pekingom bez účasti na jeho strategickej iniciatíve.



Začiatkom tohto mesiaca vysoký predstaviteľ talianskej vlády agentúre Reuters povedal, že je veľmi nepravdepodobné, že Taliansko obnoví dohodu o účasti na Novej hodvábnej ceste.



Prvý test prístupu talianskej pravicovej vlády k Číne sa už rysuje, keďže Rím sa chystá dôkladne preskúmať akcionársky pakt výrobcu pneumatík Pirelli, ktorého hlavným investorom je čínsky Sinochem.



Čína patrí medzi najväčšie trhy pre väčšinu krajín skupiny G7, najmä pre ekonomiky závislé od exportu, ako sú Japonsko a Nemecko.



Na summite minulý víkend sa lídri G7 zaviazali k "odstráneniu rizika bez odstrihnutia sa od Číny", čo je prístup, ktorý odráža obavy Európy a Japonska z príliš tvrdého tlaku na Peking, uviedli experti.