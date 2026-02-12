< sekcia Ekonomika
Meloniová v zásade podporuje myšlienku spoločného dlhu EÚ
Viaceré členské štáty EÚ na čele s Francúzskom navrhujú, aby si európske spoločenstvo ako celok vzalo nový dlh, prostredníctvom ktorého získa zdroje na investície do posilnenia konkurencieschopnosti.
Autor TASR
Bilzen-Hoeselt 12. februára (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová je v zásade otvorená myšlienke spoločného európskeho dlhu. Osobne som za, uviedla vo štvrtok v odpovedi na otázku novinára pred neformálnym samitom hláv štátov a vlád v Belgicku. Zároveň priznala, že otázka eurobondov patrí v rámci diskusií s jej európskymi kolegami medzi najkontroverznejšie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Viaceré členské štáty EÚ na čele s Francúzskom navrhujú, aby si európske spoločenstvo ako celok vzalo nový dlh, prostredníctvom ktorého získa zdroje na investície do posilnenia konkurencieschopnosti. Nemecko v tejto otázke tradične zastáva negatívny postoj a vláda v Berlíne najnovšie požiadavky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona odmietla. Spoločný dlh je v zásade podľa zmlúv EÚ neprípustný, pretože ani Únia ako celok, ani jednotlivé členské štáty nemôžu prevziať zodpovednosť za dlhy jednotlivých členských štátov.
Viaceré členské štáty EÚ na čele s Francúzskom navrhujú, aby si európske spoločenstvo ako celok vzalo nový dlh, prostredníctvom ktorého získa zdroje na investície do posilnenia konkurencieschopnosti. Nemecko v tejto otázke tradične zastáva negatívny postoj a vláda v Berlíne najnovšie požiadavky francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona odmietla. Spoločný dlh je v zásade podľa zmlúv EÚ neprípustný, pretože ani Únia ako celok, ani jednotlivé členské štáty nemôžu prevziať zodpovednosť za dlhy jednotlivých členských štátov.