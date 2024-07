Meloniová: Vyhliadky talianskej ekonomiky sú pozitívne

Rím 2. júla (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová je optimistická, pokiaľ ide o vyhliadky domácej ekonomiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



"Talianska ekonomika rastie rýchlejšie ako ekonomiky ostatných európskych krajín, a to aj napriek spomaleniu globálneho hospodárstva a zložitej medzinárodnej situácii," uviedla Meloniová v utorok v prejave na zasadnutí združenia poisťovní Ania, ktoré sa koná v Ríme.



"Makroekonomické údaje sú pozitívne a trendy niektorých indikátorov, od rastu zamestnanosti až po zvýšenie investícií, sú dôležitými signálmi dôvery v budúcnosť našej ekonomiky. Vláda je odhodlaná to čo najlepšie využiť a zabezpečiť, aby tieto pozitívne trendy pokračovali," uviedla Meloniová.



Podľa talianskeho štatistického úradu Istat hrubý domáci produkt krajiny v 1. štvrťroku stúpol o 0,3 %. Vláda predpovedá na celý rok 2024 expanziu na úrovni 1 %.



"Naším cieľom je vytvoriť Európu, v ktorej sú priaznivé podmienky na investovanie a podnikanie. Znamená to tiež, že sa musíme vzdať nadmernej regulácie, ktorá v posledných rokoch zmenila regulačný rámec na byrokratickú a administratívnu džungľu a v konečnom dôsledku konkurencieschopnosť našich firiem skôr brzdila než podporovala," uviedla talianska premiérka. Podľa Meloniovej to je "rozhodujúca výzva, ktorú však dokážeme zvládnuť, ak sa budeme aj naďalej považovať za tímových hráčov a budeme spoločne obhajovať naše národné záujmy".