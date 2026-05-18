Meloniová žiada Komisiu o uvoľnenie rozpočtových pravidiel EÚ
Autor TASR
Rím 18. mája (TASR) - Talianska premiérka Giorgia Meloniová požiadala EÚ o uvoľnenie rozpočtových pravidiel, aby mohli členské štáty ľahšie zvládnuť energetickú krízu vyvolanú vojnou na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
V liste adresovanom predsedníčke Európskej komisie (EK) Ursule von der Leyenovej, ktorý v získala v pondelok agentúra AFP, Meloniová tvrdí, že „investície a mimoriadne opatrenia potrebné na riešenie energetickej krízy“ by mali byť vyňaté z Paktu stability a rastu EÚ. „Kríza na Blízkom východe a napätie v Hormuzskom prielive už majú veľmi vážny a často asymetrický vplyv na ceny energie,“ napísala talianska premiérka. Výnimku, na základe ktorej sa výdavky na obranu nezapočítavajú do deficitov členských štátov, by mala Komisia podľa nej rozšíriť aj na opatrenia na zmiernenie vplyvu vysokých cien energií. „Mali by sme mať politickú odvahu uznať, že energetická bezpečnosť je dnes aj európskou strategickou prioritou,“ uzavrela Meloniová.
Talianska vláda minulý mesiac znížila svoje prognózy rastu na roky 2026 a 2027 na 0,6 % a potvrdila, že deficit verejných financií sa stále nachádza nad hranicou 3 % HDP, ktorú stanovujú rozpočtové pravidlá EÚ.
