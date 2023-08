Meloniová:Minimálna mzda by sa mohla uplatňovať v niektorých prípadoch

Rím 14. augusta (TASR) - V Taliansku by sa mohla uplatňovať minimálna mzda pre niektoré kategórie zamestnancov v rámci komplexného úsilia v boji proti nízkym mzdám, uviedla v pondelok premiérka Giorgia Meloniová. Odmietla však riešiť tento problém jediným všeobecným zákonom, ako to v júli navrhli opozičné strany. TASR o tom informuje na základe správy agentúry ANSA.



Talianske opozičné strany predložili v júli návrh zákona, ktorým sa zavádza minimálna mzda 9 eur na hodinu. Proces posudzovania návrhu v dolnej komore parlamentu vládna koalícia pozastavila na 60 dní, pričom vyzvala Národnú radu pre hospodárstvo a prácu (Cnel), aby navrhla alternatívy. Meloniová postup vlády obhajovala.



Rada dostala 60 dní, aby prišla s komplexným návrhom, ako bojovať proti neštandardnej práce, ktorý by mohol obsahovať aj minimálnu mzdu pre niektoré kategórie, uviedla premiérka. Je vylúčené, aby sa problém nízkych miezd dal vyriešiť jediným a všeobecným opatrením o minimálnej mzde, zdôraznila Meloniová.