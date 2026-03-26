Memorandum slovenskej a moldavskej obchodnej komory má pomôcť rozvoju
Autor TASR
Bratislava 26. marca (TASR) - Prispieť k rozvoju obchodných vzťahov medzi krajinami je cieľom memoranda o porozumení medzi Slovenskou obchodnou a priemyselnou komorou (SOPK) a Obchodnou a priemyselnou komorou Moldavskej republiky (OPKM), ktorú pri príležitosti štátnej návštevy moldavskej prezidentky Maie Sanduovej na Slovensku podpísali vo štvrtok predsedovia oboch komôr Peter Mihók a Sergiu Harea. Informovala o tom tlačová tajomníčka SOPK Bibiána Gunišová.
Memorandum nadväzuje na predchádzajúcu dohodu o spolupráci medzi oboma obchodnými komorami z roku 2007. Obidve krajiny a ich ekonomiky prešli odvtedy zásadným rozvojom, memorandum tak zohľadňuje súčasnú situáciu oboch krajín, Európskej únie (EÚ) aj medzinárodnú situáciu, vysvetlil predseda SOPK Peter Mihók. Poukázal na to, že aj keď Moldavsko nie je členom EÚ, má s ňou osobitné dohody. Slovensko aj Moldavsko tiež výrazne postihla situácia na Ukrajine, keďže oba štáty s ňou susedia a navyše bola ich významným obchodným partnerom.
„To dnešná situácia zásadne zmenila. Takže budeme hľadať nové možnosti. Treba povedať, že náš vzájomný slovensko-moldavský obchod má významnú dynamiku. Otázka je, či budeme schopní do budúcna udržať túto dynamiku a nájsť nové produkty pre rozvoj vzájomného obchodu,“ doplnil Mihók.
„Dúfam, že toto memorandum prispeje k rozvoju obchodných vzťahov medzi Moldavskom a Slovenskom, väčšej spolupráci, silnejším prepojeniam a k nárastu obchodu medzi našimi krajinami. Chcel by som poďakovať aj za podporu spoločností, ktoré už na Slovensku podnikajú. Zároveň ďakujem za podporu Moldavska na jeho ceste do Európskej únie, aby mohlo plnohodnotne podnikať na európskom trhu,“ konštatoval Harea.
SOPK pripomenula, že Moldavská republika predstavuje z dlhodobého hľadiska pre slovenských exportérov perspektívny a zaujímavý obchodný trh, najmä pre malé a stredné podniky. Medzi najperspektívnejšie odvetvia patria automobilový priemysel, energetika, udržateľné využívanie prírodných zdrojov a agropotravinársky priemysel.
