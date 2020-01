Memorandum o neplytvaní v gastronómii podporuje vyše 100 potravinárov

Bratislava 20. januára (TASR) - Už viac ako 100 podporovateľov prevažne z oblasti HORECA doteraz podpísalo memorandum o neplytvaní, ktoré vzniklo z iniciatívy spoločnosti Metro a Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov (SZKC) v decembri 2018. Veľkoobchod a zväz tak pokračujú v napĺňaní základných princípov zero waste filozofie a zároveň k zapojeniu a spolupráci s ďalšími podporovateľmi v oblasti udržateľnosti.



Medzi hlavné posolstvá memoranda patrí maximálna využiteľnosť potravín, potravinová solidarita a podpora spoločnosti bez odpadov. Len málokto si totiž uvedomuje, že materiály na skládkach sa rozkladajú aj stovky rokov. Naše odpady tu tak budú ešte niekoľko generácií.



Na príprave memoranda sa podieľal aj Inštitút cirkulárnej ekonomiky, ktorý sa stal jeho garantom. Listina signatárov je relatívne pestrá, sú na nej okrem iných zástupcovia podnikateľských združení i foodblogerky. Svojimi podpismi iniciatívu podporila Slovak Business Agency aj Združenie mladých podnikateľov Slovenska.



Signatármi memoranda sú aj jednotlivci z radov HORECA profesionálov. "Veľmi nás teší, že sa nám podarilo zapojiť aj gastro špecialistov, ktorých vo zväze zastrešujeme. Naším spoločným cieľom bolo nájsť podporu u všetkých ľudí, ktorí vnímajú potrebu zapájania udržateľných prístupov nielen do bežného života, ale aj do podnikania," zdôrazňuje generálna tajomníčka Slovenského zväzu kuchárov a cukrárov Zuzana Dúžeková.



Naplnením cieľa pre zapojenie podporovateľov udržateľnosti však Metro svoju iniciatívu nekončí. Postupne pridáva a inovuje svoj ekologický sortiment, zavádza do predajní stanice s čapovanou drogériu a ponúka ich ďalej svojim zákazníkom.