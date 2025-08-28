< sekcia Ekonomika
Memorandum o spolupráci má priviesť viac mladých ľudí do stavebníctva
Projekt je súčasťou druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a prináša inšpirácie z úspešného švajčiarskeho systému odborného vzdelávania.
Autor TASR
Bratislava 28. augusta (TASR) - Zamestnávatelia združení v Zväze stavebných podnikateľov Slovenska (ZSPS) sa spolu s ďalšími odbornými partnermi zapoja do projektu zameraného na zlepšenie kvality a atraktívnosti odborného vzdelávania a prípravy v stavebníctve. Pri tejto príležitosti sa vo štvrtok uskutočnil aj slávnostný podpis memoranda o spolupráci. Memorandum sa uzatvára na obdobie do 31. decembra 2028. Informovalo o tom tlačové oddelenie zväzu.
Okrem ZSPS ako kľúčovej organizácie združujúcej stavebný sektor na Slovensku sa k memorandu pripojila aj Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská živnostenská komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania a tri stredné odborné školy (SOŠ) - SOŠ technológií a remesiel Bratislava, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ technická Košice. Spoločným cieľom partnerov je vytvoriť silnejšie prepojenie medzi odborným vzdelávaním a praxou, posilniť účasť zamestnávateľov vo vzdelávacom procese a zvýšiť atraktivitu stavebníctva pre mladých ľudí.
Projekt je súčasťou druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a prináša inšpirácie z úspešného švajčiarskeho systému odborného vzdelávania. Memorandum sa zameriava na intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov do praktického vyučovania, inovácie školských vzdelávacích programov a systematickú propagáciu stavebníctva ako perspektívneho odvetvia.
„V iných krajinách štát bonifikuje zamestnávateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do podpory vzdelávacieho procesu, bez fungujúceho stavebníctva žiadny štát prosperovať nemôže,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. Zároveň upozornil na potrebu lepšej komunikácie so žiakmi a ich rodičmi o možnostiach, ktoré štúdium a uplatnenie v stavebníctve ponúka.
„Nestačí len budovať centrá excelentnosti a zvyšovať odbornú úroveň na stredných školách. Rovnako dôležité je systematicky propagovať stavebníctvo a ďalšie priemyselné odvetvia a ukázať perspektívy uplatnenia takéhoto vzdelania medzi mladými. Takáto systémová propagácia stavebníctva je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily. Zväz má v takýchto aktivitách skúsenosti a má záujem sa na nich aktívne zúčastniť,“ dodal prezident ZSPS.
Okrem ZSPS ako kľúčovej organizácie združujúcej stavebný sektor na Slovensku sa k memorandu pripojila aj Republiková únia zamestnávateľov, Slovenská živnostenská komora, Štátny inštitút odborného vzdelávania a tri stredné odborné školy (SOŠ) - SOŠ technológií a remesiel Bratislava, SOŠ Považská Bystrica a SOŠ technická Košice. Spoločným cieľom partnerov je vytvoriť silnejšie prepojenie medzi odborným vzdelávaním a praxou, posilniť účasť zamestnávateľov vo vzdelávacom procese a zvýšiť atraktivitu stavebníctva pre mladých ľudí.
Projekt je súčasťou druhého Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce a prináša inšpirácie z úspešného švajčiarskeho systému odborného vzdelávania. Memorandum sa zameriava na intenzívnejšie zapojenie zamestnávateľov do praktického vyučovania, inovácie školských vzdelávacích programov a systematickú propagáciu stavebníctva ako perspektívneho odvetvia.
„V iných krajinách štát bonifikuje zamestnávateľov, ktorí sa aktívne zapájajú do podpory vzdelávacieho procesu, bez fungujúceho stavebníctva žiadny štát prosperovať nemôže,“ uviedol prezident ZSPS Pavol Kováčik. Zároveň upozornil na potrebu lepšej komunikácie so žiakmi a ich rodičmi o možnostiach, ktoré štúdium a uplatnenie v stavebníctve ponúka.
„Nestačí len budovať centrá excelentnosti a zvyšovať odbornú úroveň na stredných školách. Rovnako dôležité je systematicky propagovať stavebníctvo a ďalšie priemyselné odvetvia a ukázať perspektívy uplatnenia takéhoto vzdelania medzi mladými. Takáto systémová propagácia stavebníctva je nevyhnutnou súčasťou zabezpečenia kvalifikovanej pracovnej sily. Zväz má v takýchto aktivitách skúsenosti a má záujem sa na nich aktívne zúčastniť,“ dodal prezident ZSPS.