Memorandum s Eximbankou podporí slovenské firmy v Dubaji
Bratislava 1. decembra (TASR) - Slovenské firmy získavajú historicky najväčšiu príležitosť vstúpiť na trh Spojených arabských emirátov (SAE). Štátna Eximbanka a Slovak Business Council (SBC) v Dubaji podpísali v novembri memorandum o spolupráci, ktoré prepája slovenskú štátnu exportnú podporu s najaktívnejšou komunitou slovenských podnikateľov v SAE. Memorandum môže zásadne zrýchliť expanziu slovenských firiem do regiónu.
„Tento krok prichádza v čase, keď obchod medzi Európskou úniou a Spojenými arabskými emirátmi rastie výraznejšie než väčšina iných medzinárodných tokov. Slovensko sa môže pridať,“ povedal člen správnej rady SBC v Dubaji Miloslav Makovini z Incorportas, ktorý pomáha Slovákom v SAE zakladať firmy a získavať lokálne licencie.
V roku 2024 dosiahol export EÚ do SAE hodnotu viac ak 50 miliárd USD, čo je medziročný nárast o 14,3 %. SAE zároveň uvádzajú, že tzv. non-oil obchod medzi nimi a EÚ dosiahol 67,6 miliardy USD, čo predstavuje medziročný rast o 3,6 %.
EÚ je druhým najväčším globálnym obchodným partnerom Spojených arabských emirátov. Podľa databázy OSN o medzinárodnom obchode sa slovenský export do SAE v roku 2024 približoval k hranici jednej miliardy dolárov, dovoz na Slovensko dosiahol 92 miliónov dolárov.
„Slovenské exporty smerujú do SAE najmä v podobe technologických komponentov, automobilových dielov, priemyselných výrobkov, kozmetické, športové potreby, papier, lepenka, sklo, aj lekárske prístroje,“ spresnil Makovini. Podpis memoranda preto prichádza v strategicky načasovanom období.
EÚ a SAE spustili v roku 2025 rokovania o novej obchodnej dohode, ktorá má odstrániť viaceré bariéry, zjednodušiť colné procesy a posilniť právnu istotu pre investorov. Ak bude dohoda uzavretá, slovenské firmy môžu patriť medzi prvých, ktorí budú profitovať z nových pravidiel obchodu a investovania.
„Dubaj je dnes bránou na trhy Blízkeho východu, Afriky a centrálnej Ázie. Slovenské firmy sú konkurencieschopné a majú šancu výrazne sa presadiť. Práve teraz vidíme historický dopyt po nových, spoľahlivých partneroch a Slovensko takým partnerom je,“ povedal generálny riaditeľ Eximbanky Rastislav Podhorec. Eximbanka podpísaním memoranda rozširuje svoje pôsobenie o nový región, ktorý doteraz slovenské štátne inštitúcie podporovali len obmedzene.
„Každý slovenský podnikateľ má dnes šancu získať financovanie na reálnu expanziu do Dubaja. Toto je bod zlomu, po prvý raz spájame slovenskú štátnu podporu a lokálnu podnikateľskú komunitu v SAE,“ zdôraznil Makovini.
Podľa neho záujem Slovákov o podnikanie v Dubaji rastie rekordným tempom. Na konci roka 2024 ich bolo 134, čo znamená medziročný nárast až o 41 %, ukazujú dáta neziskovky Dubai Chambers. „V Dubaji je DPH 5 %, daň z príjmu právnických osôb je 0 % alebo 9 % a podnikatelia neplatia pri mzdách zamestnancov žiadne dane ani odvody. Rozhodujúce faktory pre podnikateľov sú aj rýchla administratíva, elektronizácia služieb, bezpečnosť, lacná pracovná sila a vysoká kúpyschopnosť,“ dodal.
(1 EUR = 1,1566 USD)
