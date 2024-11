Mendharskú bránu v Levoči uzatvorili, dôvodom je jej rekonštrukcia

Levoča 5. novembra (TASR) - V Levoči v týchto dňoch začali s rekonštrukciou Mendharskej brány, ktorá je súčasťou historického hradobného opevnenia. Z dôvodu vykonávaných prác bude prechod cez bránu až do odvolania uzatvorený. Radnica o tom informovala na webovej stránke. Pamiatka je v havarijnom stave a na jej obnovu sa mestu podarilo získať dotáciu z rozpočtu Ministerstva kultúry (MK) SR v rámci programu Obnovme si svoj dom.



Zo zverejnenej zmluvy o dielo vyplýva, že celkové náklady na obnovu brány sú na úrovni takmer 54.000 eur. Zhotoviteľ je povinný dielo dokončiť do 6. decembra. Projekt mesto dofinancuje z vlastného rozpočtu.



Mendharská brána však nie je jedinou časťou mestského opevnenia, ktorá je v havarijnom stave. Samospráva získala na obnovu 155 metrov dlhého úseku dotáciu z MK SR ďalších 200.000 eur. V tomto prípade sa obnova týka úsekov na východnej strane od Klasicistického pavilónika po Mendharskú bránu a na juhovýchodnej strane od bašty po dom číslo 649/11. S prácami plánuje mesto začať po ukončení verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác. Pravdepodobne to však bude až v budúcom kalendárnom roku pre aktuálne už nepriaznivé klimatické podmienky.



Hradobné múry v Levoči sú masívnej konštrukcie hrúbky jeden až dva a pol metra, vymurované z lomového pieskovca, z väčšej časti iba na hlinitopiesčitú maltu. Súdržnosť muriva je tak nízka a na miestach vystavených dlhodobému pôsobeniu klimatických vplyvov, vlhkosti a náletovej vegetácie v súčinnosti s mrazmi je murivo stien miestami rozrušené a rozpadáva sa. V miestach vychýlenia od zvislej osi hrozí dokonca jeho zrútenie. Opevnenie pochádza z prelomu 13. až 14. storočia. Vyznačuje sa zložitou sústavou troch opevňovacích múrov a hradobnou priekopou. Múry sú spevnené baštami a do mesta sa pôvodne vchádzalo troma bránami, z ktorých sa zachovali len Košická a Mendharská. Hradobný systém dlhý 2,5 kilometra, čo sú približne dve tretiny z pôvodnej dĺžky, je najzachovanejší na Slovensku.