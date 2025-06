Menej hlásených prípadov neslušného správania a nebezpečných situácií

Nadácia VINCI Autoroutes zverejnila výsledky 15. európskeho barometra zodpovedného šoférovania. Tento rozsiahly každoročný prieskum, ktorý uskutočnila agentúra Ipsos na vzorke 12 403 respondentov v 11 európskych krajinách, hodnotí správanie a vnímanie vodičov v Európe.

Bratislava 6. júna (OTS) -Prevažná väčšina sa považuje za ostražitých (69%), pokojných (60%) alebo zdvorilých (29%).Hoci niektorí priznávajú, že sú vystresovaní (10%), takmer nikdy sa nepovažujú za agresívnych (2 %), nezodpovedných (1%) alebo nebezpečných (2%).Naopak, 83 % vodičov, t. j. viac ako 8 z 10, tvrdí, že sa za volantom stále obáva agresie zo strany iných (84%).povedalaV roku 2025 o niečo menej európskych vodičov tvrdilo, že nedodržiavajú pravidlá cestnej premávky, ale, ktoré často prijímajú v mene okamžitej slobody bez toho, aby brali do úvahy možné dôsledky pre vlastnú bezpečnosť aj bezpečnosť ostatných,vodičov prekračuje povolenú rýchlosť o niekoľko kilometrov za hodinuvodičov nedodržiava bezpečnostné vzdialenostivodičov si pri predbiehaní alebo zmene smeru jazdy zabudne zapnúť smerovkuvodičov jazdí v strednom pruhu na diaľniciach, keď je pravý pruh voľnývodičov predbieha na diaľniciach spravavodičov, teda takmer 1 z 10, tvrdí, že niekedya 29 % mužov vo veku nižšom ako 35 rokov51% Európanov považuje nepozornosť za jednu z hlavných príčin smrteľných dopravných nehôd vo všeobecnosti, na druhom mieste za jazdou pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok.Avšakt. j. pri rýchlosti 130 km/h. to zodpovedá 72 metrom prejdeným „naslepo“.Používanie smartfónov za volantom so všetkými ich funkciami − telefonovanie, správy, e-maily, aplikácie, GPS atď. − klesá, hoci v posledných rokoch neustále rástlo:z toho 43 % pravidelnepočas jazdyPoužívanie telefónu za volantom sa týka najmä mladých ľudí do 35 rokov.V Európe je ospalosť, pričom je až na 4. mieste za jazdou pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok, nepozornosťou a neprimeranou rýchlosťou.hoci vplyv tejto únavy je nepopierateľný.vodičov už malo dojem, že za volantom zadriemali v porovnaní s 25 % vodičov vo všeobecnostisa stále využívajú niektoré postupy, ktoré spôsobujú ospalosť za volantom, či už...:európskych vodičov chodí pred dlhou cestou spať neskôr alebo vstáva skôr ako zvyčajnevodičov končí prípravy neskoro večer pred odchodomvodičov odchádza v noci61 %, teda takmer 2 z 3 vodičov a dokonca 69 % mužov mladších ako 35 rokov šoféruje viac ako 2 hodiny, kým si urobia prestávku. Priemerný čas jazdy pred zastavením na dlhej ceste jeAko hlavná príčina smrteľných nehôd naidentifikovala jazda pod vplyvom alkoholu alebo omamných látok ().Bezpečnosť ľudí pracujúcich na cestách a diaľniciach je hlavným záujmom prevádzkovateľov týchto sietí, ktorí pravidelne organizujú informačné kampane určené prevádzkovateľov vodičov.blížiacich sa k zásahovej zóne (spomaliť a držať sa čo najďalej)vodičov zabúda spomaliť, keď sa blíži k pracovnej zóne.