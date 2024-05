Menej než polovica Poliakov podporuje skrátený pracovný týždeň

Varšava 29. mája (TASR) - Iba necelá polovica Poliakov má záujem o skrátenie pracovného týždňa na štyri dni. Poukázali na to výsledky prieskumu, ktorý uskutočnila agentúra IBRiS pre súkromnú rozhlasovú stanicu Radio ZET. TASR o tom informuje na základe správy agentúry PAP.



Prieskum agentúry IBRiS ukázal, že iba 47 % z celkovo oslovených Poliakov uviedlo, že chce, aby sa pracovný týždeň skrátil na štyri dni. Viac než 19 % oslovených výrazne podporuje túto myšlienku, ďalších takmer 28 % uviedlo "skôr áno".



Avšak približne 40 % anketovaných so skrátením pracovného týždňa nesúhlasí. V rámci tejto skupiny až 27,9 % uviedlo, že "je jednoznačne proti". Zvyšných zhruba 13 % oslovených nemalo na túto vec žiadny názor.



Najvyššie percento ľudí, ktorí nesúhlasil so 4-dňovým pracovným týždňom, bolo vo vekovej kategórii nad 30 rokov, konkrétne 52 %. Naopak, najväčšiu podporu skráteniu pracovného týždňa dali ľudia vo veku od 40 do 49 rokov, pričom až 70 % v tejto vekovej kategórii uviedlo "jednoznačne áno," prípadne "skôr áno". IBRiS uskutočnil prieskum na reprezentatívnej vzorke 1071 Poliakov v dňoch 24. a 25. mája.