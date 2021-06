Menej papiera a plastov v bankovníctve

Zaujímala nás, či je v bankách možné:

● založiť bežný účet, bez nutnosti podpisovať tlačené zmluvy

● požiadať o spotrebný úver online

● dostávať len elektronické výpisy z účtu, bez tlačených, zasielaných poštou

● zmeniť PIN kód online

● zriadiť digitálnu platobnú kartu k účtu, bez nutnosti vlastniť aj plastovú

Bratislava 1. júna (OTS) - Čím menej papiera popíšeme a plastov vytvoríme, tým zdravšie prostredie pre nás všetkých. Dnes si tento ekologický trend s dôrazom na udržateľnosť bankové domy uvedomujú. Podporujú zelené projekty a iniciatívy, vysádzajú stromčeky, minimalizujú tlačenú reklamu, avizujú zelené financovanie a investovanie alebo zavádzajú eko princípy do bankových produktov.Tento rastúci trend potvrdzuje aj nedávnyspoločnosti The Ascent, kde ažbánk uviedlo, že téma udržateľnosti je aj v bankovníctve pre nich dôležitá. Inými slovami, ak si má klient vybrať produkt, akým je napríklad bežný účet a je funkciami, službami a cenou na rovnakej úrovni, vyberie si ho v tej banke, ktorá sa profiluje ako ekologická.Ak však chceme dostať udržateľnosť do celej spoločnosti, musíme zavádzať eko princípy do produktov, ktoré využíva väčšina klientov. Napríklad, také tradičné plastové platobné karty s obmedzenou životnosťou a platnosťou sa nedajú recyklovať a musia putovať do spaľovne. Zakladanie produktov tradičnou formou generuje tony zmlúv potlačeného papiera a to len preto, aby ich na záver mohol klient podpísať.Preto banky a fintechové spoločnosti prichádzajú s rôznymi inováciami. Spoločnosti ako N26, Revolut alebo Vivid Money uviedli na trh prémiové ale spoplatnené kovové karty. Tradičné bankové domy, ako napríklad švajčiarsky bankový líder UBS a írska Bank of Ireland uprednostnili skôr recyklovateľné karty vyrobené na báze kukurice, zatiaľ čo britská Nationwide a dánska Danske Bank uprednostnili karty z recyklovaného plastu. Zaujímavý variant, ktorú predstavila spoločnosť Tomorrow sú štýlové platobné karty, vyrobené z čerešňového dreva.Naša najväčšia banka Slovenská sporiteľňa začína od júna vydávať nové platobné karty VISA. Budú ekologické, z rozložiteľných materiálov, s predĺženou platnosťou na 4 roky, z pôvodných 3 rokov.Naša najmladšia banka na trhu 365.bank zašla ešte ďalej a ponúka možnosť zriadiť si digitálnu platobnú kartu, bez potreby vlastniť akúkoľvek inú. Navyše, banka sa riadi pravidlom paperless - bezpapierové bankovníctvo, čo v praxi znamená možnosť zriadenia produktov úplne online.Ukazuje sa, že ekológii a udržateľnosti praje digitálny koncept v bankovníctve.Okrem pozitívneho vplyvu na ekológiu môže výrazne ušetriť klientom čas, ale aj peniaze. No nie v každej banke. Preto sme sa pozreli, ako majú naše banky zakomponovanú ekológiu a udržateľnosť vo svojich klientskych bankových procesoch a produktoch, ktoré využíva väčšina klientov.Z prieskumu vyplynulo, že dnes už v každej banke má klient k dispozícii elektronický výpis z účtu, miesto papierového. Zmeniť PIN kód elektronicky je možné len v jednej tretine oslovených bánk. Iba jedna z bánk umožňuje vlastníctvo digitálnej karty, bez nutnosti vlastniť aj inú alternatívu. Spotrebný úver vie klientom ponúknuť online k účtu už takmer každá banka. Na všetky otázky odpovedala kladne len najmladšia z bánk zúčastnených v prieskume 365.bank. Preto 365.bank objektívne získava od portálu Finančná Hitparáda ocenenie