Meno budúceho šéfa Fedu by mohlo byť známe do konca roka
Trump sa netají tým, že menová politika centrálnej banky pod vedením súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella sa mu nepáči, keďže Powell podľa neho neznižuje úrokové sadzby dostatočne rýchlo.
Autor TASR
Washington 27. októbra (TASR) - Americký minister financií Scott Bessent v pondelok potvrdil, že zoznam kandidátov na pozíciu šéfa americkej centrálnej banky (Fed) bol stanovený na päť. Navyše, podľa prezidenta USA Donalda Trumpa by meno nástupcu súčasného prezidenta Fedu Jeroma Powella mohlo byť známe do konca roka. TASR o tom informuje na základe správy portálu spravodajskej televízie CNBC.
„Pravdepodobne ku koncu roka o Fede rozhodneme,“ povedal Trump novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One. Mandát Jeroma Powella vyprší v máji budúceho roka. Potom môže centrálnu banku opustiť, alebo v nej môže naďalej pôsobiť na pozícii jedného z guvernérov, a to do roku 2028.
Čo sa týka jeho možného nástupcu, Bessent novinárom na palube Air Force One povedal, že finalistami sú súčasní guvernéri Fedu Christopher Waller a Michelle Bowmanová, ekonomický poradca Bieleho domu Kevin Hassett, bývalý guvernér Fedu Kevin Warsh a Rick Rieder zo spoločnosti BlackRock. Bessent zároveň dodal, že do sviatkov Dňa vďakyvzdania (27. 11.) chce uskutočniť s kandidátmi ešte jedno kolo rokovaní.
Trump sa netají tým, že menová politika centrálnej banky pod vedením súčasného šéfa Fedu Jeroma Powella sa mu nepáči, keďže Powell podľa neho neznižuje úrokové sadzby dostatočne rýchlo. Niekoľkokrát na šéfa Fedu aj slovne zaútočil a svojho času ho vyzval na rezignáciu.
Najbližšie zasadnutie menového výboru Fedu je naplánované na utorok a stredu (28. a 29. októbra), pričom po jeho skončení banka oznámi rozhodnutie o úrokových sadzbách. Trhy s takmer stopercentnou istotou počítajú s tým, že Fed zníži hlavnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 3,75 % - 4 %.
