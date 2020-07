Meno nového generálneho riaditeľa SVP by malo byť známe do 7 dní

Bratislava 10. júla (TASR) - Nového generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku (SVP) vyberie odborná komisia zo štyroch kandidátov, výsledok by mal byť známy do siedmich dní od skončenia výberového konania. Konečné slovo pri výbere bude mať minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO). Pre TASR to uviedol Slavomír Held z odboru komunikácie envirorezortu.



Úspešní uchádzači z prvého kola Pavel Virág, Róbert Hok, Jozef Krška a Juraj Jurica v piatok absolvovali verejné vypočutie na pôde Ministerstva životného prostredia (MŽP) SR. Predsedníčkou päťčlennej výberovej komisie je generálna tajomníčka služobného úradu MŽP SR Daša Turbová.



Held priblížil, že výberová komisia v prvom kole hodnotila odpovede na päť odborných otázok. Tie bodovala jedným až tromi bodmi za odpoveď. "Uchádzači, ktorí dosiahli v prvom kole bodovú hranicu 50 bodov spolu od všetkých členov komisie, postúpili do druhého kola, ktorým bolo verejné vypočutie," doplnil.



Výberová komisia oznámi uchádzačom výsledky písomne.