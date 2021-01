Meno Sociálnej poisťovne sa opäť pokúšajú zneužiť podvodníci

Bratislava 19. januára (TASR) - Sociálna poisťovňa (SP) opäť zaznamenala prípady pokusov o zneužitie dôverčivosti najmä starších občanov. Podvodníci sa vydávajú za zamestnancov tejto inštitúcie a chcú si s nimi dohodnúť stretnutie. Snažia sa tak zneužiť situáciu, že pobočky Sociálnej poisťovne aktuálne fungujú v červenom, obmedzenom režime, uviedol v utorok Marian Škotka z odboru komunikácie s verejnosťou SP.



"Podvodníci sa pokúšajú dohodnúť si stretnutie spravidla so starším občanom v mene Sociálnej poisťovne, pričom ho žiadajú, aby prišiel na určené miesto a priniesol si doklady totožnosti. V ďalších prípadoch neznáme osoby telefonicky žiadajú o osobné údaje občanov v mene Sociálnej poisťovne. Tieto prípady sa vyskytli na východe Slovenska, ale aj v ďalších regiónoch," uviedol Škotka. Sociálna poisťovňa preto varuje pred podvodníkmi a upozorňuje občanov, aby na takéto požiadavky neznámych ľudí nereagovali.



SP zaznamenala podobné prípady už v minulosti a upozornila, že takýmto spôsobom nikdy občanov neoslovuje, nevyberá ani nevypláca peniaze, ani takto nepoisťuje. S týmto zámerom taktiež nikdy nenavštevuje ľudí v ich bydlisku, nedohaduje si stretnutia mimo svojich pobočiek alebo vysunutých pracovísk. "Toto platí aj v aktuálnej pandemickej situácii. Preto by občania nemali prijímať takéto oslovenie, ponuku týkajúcu sa sociálneho poistenia alebo sporenia od neznámych osôb, ktoré ich oslovia telefonicky, navštívia v mieste bydliska alebo ich oslovia na ulici," dodal Škotka.



Občania si môžu všetky záležitosti vyriešiť so SP telefonicky či e-mailom v Informačno-poradenskom centre SP. Telefónne linky môžu využiť aj na to, aby si riešenie svojej situácie preverili priamo v Sociálnej poisťovni a presvedčili sa, že ich v akejkoľvek záležitosti naozaj oslovuje SP. V prípadoch, ktoré sú zjavným pokusom o podvod, je tiež vhodné kontaktovať políciu.