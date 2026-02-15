< sekcia Ekonomika
Menový fond a Ukrajina sa dohodli na zmiernení podmienok úveru
Ukrajinská centrálna banka teraz očakáva, že ekonomika vzrastie tento rok o 1,8 %. Pôvodne počítala s rastom o 2 %.
Autor TASR
Kyjev 15. februára (TASR) - Ukrajinská vláda a Medzinárodný menový fond (MMF) sa dohodli na zmiernení niektorých podmienok nového úveru pre Ukrajinu, vrátane otázky zvyšovania firemných daní. Povedala to cez víkend ukrajinská premiérka Julija Svyrydenková. Informovala o tom agentúra Reuters.
Svyrydenková v sobotu (14. 2.) uviedla, že Výkonná rada MMF by dohodu mala preskúmať na najbližšom zasadnutí. Práve súhlas s úverom v objeme vyše 8 miliárd USD (6,74 miliardy eur) je kľúčový na získanie financií od ďalších partnerov, vrátane 90 miliárd eur od Európskej únie.
Šéf ukrajinskej agentúry pre riadenie dlhu Jurij Butsa v tejto súvislosti v piatok (13. 2.) povedal, že podpis zo strany Výkonnej rady MMF očakáva už čoskoro. Predbežne sa síce obe strany už dohodli, dohodu však musí potvrdiť práve Výkonná rada MMF. „Predpokladám, že je to otázka pár týždňov. Myslím si, že nie je vylúčené, že sa tak stane už vo februári,“ dodal Butsa pre Reuters na konferencii v Londýne.
Svyrydenková povedala, že po ostatných rokovaniach so zástupcami fondu sa podarilo dosiahnuť zmiernenie niektorých podmienok. Tie boli súčasťou predbežne uzatvorenej dohody v novembri minulého roka. K nim patrilo aj zvýšenie daní pre firmy.
V posledných mesiacoch sa však ekonomická situácia Ukrajiny v dôsledku ruských útokov na energetiku zhoršila. Zvýšený dovoz energií síce umožnil podnikom na Ukrajine udržať sa v chode, mnohé však obmedzili pracovný čas aj produkciu, čo Kyjev prinútilo prehodnotiť pôvodné odhady vývoja ekonomiky.
Ukrajinská centrálna banka teraz očakáva, že ekonomika vzrastie tento rok o 1,8 %. Pôvodne počítala s rastom o 2 %.
(1 EUR = 1,1862 USD)
