Gaspar: Globálny verejný dlh vzrastie na rekordných takmer 100 % HDP

Washington 14. októbra (TASR) - Globálny verejný dlh sa tento rok zvýši na rekordných takmer 100 % svetového hrubého domáceho produktu (HDP), očakáva Medzinárodný menový fond (MMF). Dôvodom sú vysoké vládne výdavky na boj s pandémiou nového koronavírusu.



Tento prudký nárast dlhu by však mohol byť len jednorazový, pokiaľ sa na budúci rok oživí expanzia ekonomiky. MMF vo svojej správe o vývoji verejných financií Fiscal Monitor prognózuje, že rozpočtové deficity tento rok vyskočia takmer o 9 percentuálnych bodov na 12,7 % HDP z 3,9 % HDP vlani.



Šéf MMF pre fiškálne záležitosti Vítor Gaspar uviedol, že v tomto roku uvidíme prudké zvýšenie globálneho verejného dlhu. Dlh by sa mal po roku 2021 stabilizovať a v roku 2025 dokonca mierne klesnúť. Opätovný rast ekonomiky a extrémne nízke úrokové sadzby podľa Gaspara pomôžu zmierniť primárne rozpočtové schodky.



MMF tiež vyzval vlády, aby využili nízke úrokové sadzby a investovali do infraštruktúry. Nárast investícií do verejnej infraštruktúry o 1 % HDP môže zvýšiť HDP o 2,7 % a vytvoriť 20 miliónov až 33 miliónov pracovných miest.