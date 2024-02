Menový fond: Hospodárska aktivita v Pásme Gazy sa od októbra o 80 %

Dubaj 11. februára (TASR) - Vojna medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas má zničujúce dôsledky na Pásmo Gazy i na Západný breh Jordánu, vyhlásila v nedeľu výkonná riaditeľka Medzinárodného menového fondu (MMF) Kristalina Georgievová. Vyhliadky by mohol zlepšiť len trvalý mier, povedala na konferencii v Dubaji. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Vo vojnou zničenom Pásme Gazy sa hospodárska aktivita od vlaňajšieho októbra do decembra prepadla o 80 % v porovnaní s predchádzajúcim rokom, zatiaľ čo Západný breh Jordánu čelil poklesu o 22 %, povedala šéfka MMF. Palestínske územie ťažko zasiahlo aj odobratie 130.000 pracovných povolení zo strany Izraela, rozšírenie kontrolných stanovíšť, ktoré značne narušilo dopravu, straty v cestovnom ruchu a zadržiavanie daňových príjmov palestínskej samosprávy v Izraeli, bilancovala Georgievová.



Pásmo Gazy je už viac ako štyri mesiace terčom intenzívnych operácií ozbrojených síl židovského štátu, ktoré sú odvetou za útok Hamasu na južný Izrael z vlaňajšieho 7. októbra. Letecké útoky a pozemná ofenzíva Izraela si podľa zdravotníckych predstaviteľov na území ovládanom Hamasom vyžiadali najmenej 28.000 životov, väčšinou žien a detí.



Okrem palestínskych území zasiahla vojna aj cestovný ruch v susedných krajinách, ako sú Egypt a Libanon, pokračovala šéfka MMF. Medzitým útoky na obchodnú lodnú dopravu zo strany jemenských povstalcov, ktorí ich označujú za prejav solidarity s Palestínčanmi, vedú k rastu nákladov na prepravu a zníženiu objemu tranzitu cez Červené more, ktorý tento rok klesol o takmer 50 %, uzavrela Georgievová.