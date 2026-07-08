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Menový fond mierne zhoršil výhľad svetovej ekonomiky na rok 2026
MMF teraz očakáva, že globálna ekonomika v roku 2026 vzrastie o 3 %, po tom, čo sa v minulom roku zväčšila o 3,5 %.
Autor TASR
Washington 8. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v stredu mierne znížil svoj výhľad pre svetovú ekonomiku na tento rok, čo odôvodnil skokovým nárastom cien energií v dôsledku vojny na Blízkom východe. Vplyv konfliktu podľa fondu na druhej strane čiastočne kompenzujú prudko rastúce investície do umelej inteligencie a ďalších technológií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.
MMF teraz očakáva, že globálna ekonomika v roku 2026 vzrastie o 3 %, po tom, čo sa v minulom roku zväčšila o 3,5 %. V apríli prognózoval globálny rast na úrovni 3,1 %. MMF odhaduje, že ceny ropy v tomto roku vzrastú takmer o 32 %, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny sa zvýšia o 4,7 %.
Krajiny, ktoré vyrábajú a vyvážajú vlastnú energiu alebo profitujú z investícií do umelej inteligencie, sú chránené pred hospodárskymi následkami vojny, uviedol MMF. Do tejto skupiny patria aj Spojené štáty. Fond očakáva, že americká ekonomika tento rok v súlade s aprílovou prognózou zrýchli tempo rastu na 2,3 % z 2,1 % v roku 2025. Najväčšej svetovej ekonomike pomáhajú aj daňové úľavy prezidenta Donalda Trumpa, výrazný nárast produktivity a silný akciový trh.
Eurozóne, ktorú tvrdo zasiahli zvýšené ceny energií, MMF na tento rok predpovedá rast len o 0,9 %, čo je výrazný pokles z úrovne 1,4 % v minulom roku. Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, by mala tento rok vzrásť o 4,6 %, čo je pokles z 5 % v roku 2025.
MMF teraz očakáva, že globálna ekonomika v roku 2026 vzrastie o 3 %, po tom, čo sa v minulom roku zväčšila o 3,5 %. V apríli prognózoval globálny rast na úrovni 3,1 %. MMF odhaduje, že ceny ropy v tomto roku vzrastú takmer o 32 %, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny sa zvýšia o 4,7 %.
Krajiny, ktoré vyrábajú a vyvážajú vlastnú energiu alebo profitujú z investícií do umelej inteligencie, sú chránené pred hospodárskymi následkami vojny, uviedol MMF. Do tejto skupiny patria aj Spojené štáty. Fond očakáva, že americká ekonomika tento rok v súlade s aprílovou prognózou zrýchli tempo rastu na 2,3 % z 2,1 % v roku 2025. Najväčšej svetovej ekonomike pomáhajú aj daňové úľavy prezidenta Donalda Trumpa, výrazný nárast produktivity a silný akciový trh.
Eurozóne, ktorú tvrdo zasiahli zvýšené ceny energií, MMF na tento rok predpovedá rast len o 0,9 %, čo je výrazný pokles z úrovne 1,4 % v minulom roku. Čína, druhá najväčšia ekonomika sveta, by mala tento rok vzrásť o 4,6 %, čo je pokles z 5 % v roku 2025.