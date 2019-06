Menový fond označil taliansky dlh za hlavné riziko pre eurozónu

Generálna riaditeľka MMF Christine Lagardová zverejní výročnú správu fondu o eurozóne na stretnutí ministrov financií bloku 13. júna.

Brusel 5. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) označil taliansky dlh za hlavné riziko pre ekonomiku eurozóny spolu s napätím na svetovom trhu a tzv. tvrdým brexitom (bez dohody). Uviedol to v stredu zdroj z Európskej únie (EÚ), ktorý nechcel byť menovaný, keďže fond svoju správu predstaví až na budúci týždeň.



Očakáva sa, že Európska komisia neskôr v stredu oznámi začatie disciplinárneho konania proti Taliansku. Dôvodom je nedodržiavanie fiškálnych pravidiel bloku, v dôsledku čoho sa už aj tak rekordný dlh krajiny ešte viac zvyšuje. Disciplinárne konanie pripraví pôdu na prípadné prísnejšie monitorovanie talianskych financií a na sankcie.



Generálna riaditeľka MMF Christine Lagardová zverejní výročnú správu fondu o eurozóne na stretnutí ministrov financií bloku 13. júna. O hlavných otázkach však už MMF tento týždeň diskutoval so zástupcami eurozóny.



Fond očakáva, že rast eurozóny sa neskôr počas tohto roka zrýchli, ale upozorňuje tiež na riziká, ktoré by sa mohli objaviť už na jeseň, čo by viedlo k dlhšiemu obdobiu slabého rastu a nízkej inflácie.



MMF vidí veľké riziká pre eurozónu v krajinách s vysokými dlhmi, ktoré si nevytvárajú dostatočné finančné rezervy. Taliansko je považované za najrizikovejší prípad, pretože politika voľných výdavkov jeho euroskeptickej vlády predstavuje potenciálne „závažné porušenie“ fiškálnych pravidiel EÚ.



Ak Európska komisia a ministri EÚ budú s týmto hodnotením súhlasiť, Taliansko by mohlo čeliť finančným sankciám Únie už v auguste.



MMF tiež označilo za veľké riziko odchod Británie z EÚ bez dohody, na čo mnohé odvetvia ekonomiky nie sú pripravené, s výnimkou finančného sektora.