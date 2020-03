Menový fond požiadal G20 o podporu dvojnásobných úverových kapacít

Washington 26. marca (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo štvrtok vyzval lídrov skupiny G20, aby zdvojnásobili jeho kapacity núdzového financovania. Potom by mohol razantnejšie reagovať na rýchlo sa šíriacu pandémiu nového koronavírusu, ktorá zrejme stiahne globálnu ekonomiku tento rok do recesie.



Šéfka MMF Kristalina Georgieva uviedla vo vyhlásení adresovanom lídrom skupiny G20, že hĺbka kontrakcie ekonomiky a rýchlosť oživenia budú závisieť od zvládnutia pandémie a od toho "aké silné a koordinované budú naše monetárne a fiškálne oparenia".



Podľa nej je mimoriadne dôležitá podpora pre rozvojové a rozvíjajúce sa ekonomiky, ktoré mimoriadne tvrdo zasiahla kríza, náhle zastavenie ekonomiky, odlev kapitálu a niektoré aj prudký prepad cien komodít. Podľa šéfky MMF je potrebné konať primerane k obrovskému rozsahu problémov spôsobených pandémiou.



Georgieva ocenila mimoriadne opatrenia na záchranu životov a podporu ekonomík. Podľa nej je tiež kriticky dôležité poskytnúť cielenú fiškálnu podporu zraniteľným domácnostiam a zasiahnutým firmám, aby nezbankrotovali a aby po pandémii mohli pokračovať v podnikaní. "Takáto podpora urýchli eventuálne zotavenie a dostane nás do lepšej situácie, aby sme zvládli výzvy, ako sú obrovské dlhy a narušené obchodné toky," uviedla Georgieva. "Inak bude trvať roky, kým prekonáme následky rozsiahlych bankrotov a prepúšťaní."



MMF má k dispozícii finančné zdroje vo výške 1 bilión USD (910,7 miliardy eur). Spolupracuje síce so Svetovou bankou (SB) a ďalšími inštitúciami, ale aktuálne výzvy sú enormné, priznala Georgieva. Preto požaduje od lídrov G20, aby podporili zdvojnásobenie kapacity núdzového financovania a zvýšili globálnu likviditu prostredníctvom alokácie veľkého objemu Zvláštnych práv čerpania (Special Drawing Right, SDR), ako sa to stalo počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2009, a aby rozšírili použitie programov typu menových swapov.



(1 EUR = 1,0981 USD)