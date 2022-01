Menový fond varuje rozvojové krajiny pred „ekonomickými turbulenciami“

Washington 10. januára (TASR) - Rozvíjajúce sa ekonomiky sa musia pripraviť na zvýšenie úrokových sadzieb v USA. Upozornil na to v pondelok Medzinárodný menový fond (MMF). Varoval, že rýchlejšie ako očakávané sprísnenie politiky amerického Federálneho rezervného systému (Fed) môže otriasť finančnými trhmi a vyvolať odlev kapitálu a znehodnotenie mien v zahraničí.



Fond skonštatoval, že rast svetového hospodárstva sa spomaľuje v dôsledku šírenia variantu omikron nového koronavírusu.



MMF by mal 25. januára zverejniť aktualizované ekonomické prognózy. Podľa fondu zotavovanie globálnej ekonomiky z pandémie by malo pokračovať, ale „riziká, ktoré ohrozujú jej rast, sú stále zvýšené pre neustále sa vracajúcu pandémiu“, napísali ekonómovia MMF Stephan Danninger, Kenneth Kang a Helene Poirsonová v príspevku na blogu, ktorý bol uverejnený v pondelok.



Vysoko nákazlivý variant omikron sa od polovice decembra šíri po celom svete a spôsobil rekordný počet nových prípadov nákazy. Hoci spôsobuje menej závažný priebeh ochorenia ako predchádzajúce kmene koronavírusu, krajiny obnovujú obmedzenia, ktoré brzdia hospodársky rast.



"Vzhľadom na riziko, že by sa to mohlo zhodovať s rýchlejším sprísňovaním menovej politiky Fedu, rozvíjajúce sa krajiny by sa mali pripraviť na potenciálne ekonomické turbulencie," napísali ekonómovia fondu. Pripomenuli, že tieto krajiny čelia aj zvýšenej inflácii a podstatne vyššiemu verejnému dlhu.



Fed už naznačil, že zvýši kľúčové úrokové sadzby skôr a agresívnejšie, ako pôvodne plánoval, aby čelil nekontrolovateľnej inflácii v USA, ktorá zasahuje americké domácnosti a spotrebu – motor hospodárskeho rastu Spojených štátov.



Vyššie úrokové sadzby Fedu prinesú zvýšenie nákladov na financovanie dlhov denominovaných v dolároch. Zotavovanie sa rozvíjajúcich sa ekonomík pritom zaostáva, a preto sú menej schopné absorbovať dodatočné výdavky. Vzhľadom na ich vysoký verejný aj súkromný dlh, devízové expozície a nižšie zostatky na bežnom účte už zaznamenali väčšie pohyby svojich mien v porovnaní s americkým dolárom.



MMF odporučil rozvíjajúcim sa ekonomikám, aby „prispôsobili svoju reakciu okolnostiam a svojej zraniteľnosti“.



Podľa fondu rozvíjajúce sa trhy so silnejšími inflačnými tlakmi alebo slabšími inštitúciami by mali konať rýchlo. Vyzval centrálne banky, aby jasne a dôsledne informovali o svojich plánoch sprísniť politiku, a štáty s vysokou úrovňou dlhu denominovaného v cudzej mene, aby sa snažili zabezpečiť svoje expozície tam, kde je to možné.