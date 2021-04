Menový fond: Vyššie dane môžu financovať obnovu po koronakríze

Washington 7. apríla (TASR) - Bohaté firmy, ktorým sa počas pandémie darilo, môžu platiť vyššie dane, aby financovali obnovu po koronakríze, uviedol v stredu Medzinárodný menový fond (MMF) a podporil snahy vlád o globálnu daňovú reformu.



Ministri financií skupiny G20 aktuálne diskutujú o minimálnej firemnej dani, ktorá by podkopala snahy firiem o využívanie daňových rajov.



"MMF požaduje minimálnu globálnu firemnú daň ako spôsob, ako zastaviť závod o znižovanie zdaňovania firemných príjmov smerom ku dnu," uviedol šéf MMF pre fiškálne záležitosti Vítor Gaspar.



Gaspar v stredu predstavil Fiškálny monitor MMF, v ktorom sa tvrdí, že vyššie dane pre bohaté firmy a jednotlivcov, aj keby mali byť len dočasné, môžu financovať politiky potrebné na zabezpečenie zotavenia z pandémie.



Paolo Mauro, zástupca šéfa oddelenia pre fiškálne záležitosti zdôraznil, že vlády môžu využiť "príspevky k obnove" alebo prirážky k daniam, keďže "niektorým spoločnostiam sa veľmi darilo" počas pandémie.



Ceny akcií, predovšetkým technologických firiem, počas pandémie prudko vyskočili a nepretržite prelamovali nové rekordy. V poslednom čase ich podporovali signály prudkého zotavenia globálnej ekonomiky z koronakrízy.



Jeden z hlavných amerických indexov S&P 500 počas uplynulého roka stúpol o 50 %, technologický Nasdaq dokonca o viac než 73 %.



Americký prezident Joe Biden minulý týždeň ohlásil plán zvýšiť firemnú daň na financovanie programu modernizácie infraštruktúry a tvorby pracovných miest v objeme 2 bilióny USD (1,68 bilióna eur).



Americká ministerka financií Janet Yellenová tento týždeň podporila globálnu minimálnu daň, ktorú podporujú aj ďalšie členské krajiny G20. Cieľom takejto dane je zabezpečiť, aby firmy platili minimálnu daň bez ohľadu na to, kde majú sídlo. Firmy by potom nemali dôvod zakladať centrály v krajinách s nižšími daňami, čo je prax väčšiny technologických spoločností.



Podľa MMF by rozvinuté ekonomiky tiež mohli zaplátať medzery v oblasti zdaňovania kapitálových príjmov, dani z nehnuteľností a dedičskej dane. "Politici majú k dispozícii celý rad možností," uviedol Mauro.