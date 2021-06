Medzinárodný menový fond zlepšil odhady rastu talianskej ekonomiky

Miláno 3. júna (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vo štvrtok mierne zlepšil svoje odhady rastu talianskej ekonomiky v rokoch 2021 a 2022 a zároveň zvýšil prognózu rozpočtového deficitu krajiny.



Podľa MMF sa hrubý domáci produkt (HDP) Talianska v roku 2021 zvýši o 4,3 % a v roku 2022 o 4 %. Ešte v apríli pritom fond predpovedal Taliansku rast HDP v tomto roku o 4,2 % a v nasledujúcom o 3,6 %.



Vláda v Ríme očakáva v tomto roku expanziu hospodárstva o 4,5 % a v budúcom roku o 4,8 %.



Fond zároveň revidoval schodok v rozpočte tretej najväčšej ekonomiky eurozóny, a to smerom nahor na 11,8 % HDP v tomto roku z 8,8 % HDP v apríli, čo zodpovedá odhadu vlády. V nasledujúcom roku 2022 by sa mal rozpočtový deficit znížiť na 6 % HDP namiesto na 5,5 % HDP. Revidovaný odhad je blízko predpovede vlády, ktorá počíta so schodkom 5,9 % HDP v roku 2022.



Talianska ekonomika v 1. štvrťroku nečakane vzrástla oproti predchádzajúcim trom mesiacom o 0,1 % vďaka vyšším investíciám a zásobám, uviedol začiatkom týždňa štatistický úrad ISTAT. Predbežný odhad pritom signalizoval pokles ekonomiky v 1. kvartáli o 0,4 %.



Vďaka nezvyčajne výraznej revízii HDP v období január-apríl sa Taliansko vyhlo recesii. To zvyšuje pravdepodobnosť, že vláda Maria Draghiho dosiahne svoj cieľ, ktorým je rast ekonomiky v tomto roku o 4,5 %, po minuloročnom poklese 8,9 % pre obmedzenia na zastavenie šírenia nového koronavírusu.