Menový fond znížil prognózu rastu globálnej ekonomiky na 3,2 % z 3,6 %

Washington 26. júla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) v utorok opäť zhoršil svoje prognózy rastu globálnej ekonomiky. Takisto varoval, že vysoká infláciu a vojna na Ukrajine môžu priviesť svetové hospodárstvo na pokraj recesie. Ďalším negatívnym faktorom sú protipandemické reštrikcie v Číne.



Podľa MMF sa tempo expanzie svetovej ekonomiky tento rok spomalí na 3,2 % zo 6,1 % v roku 2021, a potom v budúcom roku na 2,9 %. Fond ešte v apríli počítal v roku 2022 aj 2023 s nárastom o 3,6 %.



MMF tiež uviedol, že svetový hrubý domáci produkt (HDP) v 2. kvartáli klesol pre kontrakciu v Číne a Rusku, a varoval, že aktuálne predpovede ohrozuje veľká neistota a vývoj môže byť horší. Ruská vojna proti Ukrajine totiž prudko zvýšila ceny potravín a energií, čo podporuje zrýchľovanie rastu spotrebiteľných cien a dlhodobé inflačné očakávania a spôsobí, že centrálne banky budú pokračovať v sprísňovaní menových politík.



"Výhľad sa od apríla výrazne zhoršil. Svet môže čoskoro balansovať na pokraji globálnej recesie, len dva roky po tej poslednej," uviedol hlavný ekonóm MMF Pierre-Olivier Gourinchas.



Ak Rusko úplne zastaví dodávky plynu do Európy a export ruskej ropy klesne o ďalších 30 %, MMF počíta v tomto roku so spomalením tempa expanzie globálnej ekonomiky až na 2,6 % a budúcom roku na 2 %, pričom rast v Európe a USA bude v roku 2023 prakticky nulový. Tempo rastu svetovej ekonomiky od roku 1970 padlo pod 2 % len päťkrát, uviedol MMF.



MMF aktuálne očakáva, že miera inflácie v rozvinutých ekonomikách dosiahne tento rok 6,6 % a v rozvíjajúcich sa a rozvojových ekonomikách 9,5 %. V apríli počítal s 5,7 %, respektíve s 8,7 %.



"Inflácia na súčasných úrovniach predstavuje jasné riziko ohrozujúce aktuálnu a budúcu makroekonomickú stabilitu," uviedol Gourinchas. Dodal, že prioritou centrálnych bánk by malo byť zníženie tempa rastu cien na ich cieľové úrovne.



MMF aktuálne prognózuje nárast ekonomiky USA v tomto roku o 2,3 % a v roku 2023 o 1 %. Fond výrazne skresal prognózu rastu čínskej ekonomiky v tomto roku na 3,3 % zo 4,4 %. V budúcom roku by sa expanzia mala zrýchliť na 4,6 %. HDP eurozóny by tento rok mal stúpnuť o 2,6 %, na budúci rok o 1,2 %.



MMF počíta s tým, že ruská ekonomika tento rok klesne o 6 % a na budúci rok o ďalšie 3,5 %. Ukrajinská ekonomika by sa pre vojnu mala prepadnúť o 45 %.