Menový fond znížil prognózy rastu čínskej ekonomiky na roky 2023-24

Singapur 18. októbra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) znížil prognózy rastu čínskej ekonomiky na roky 2023 a 2024. Podľa fondu oživenie druhej najväčšej svetovej ekonomiky "stráca na sile" z dôvodu problémov v realitnom sektore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



MMF aktuálne očakáva, že čínsky hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 5 % a na budúci rok o 4,2 %. Vo svojich aprílových prognózach ešte počítal s expanziou o 5,2 %, respektíve o 4,5 %.



"V Číne stráca oživenie silu, pričom indexy nákupných manažérov vo výrobe sa od apríla do augusta dostali do pásma signalizujúceho pokles a podmienky v realitnom sektore sa naďalej oslabujú," uviedol MMF v správe o regionálnom hospodárskom výhľade, ktorú zverejnil v stredu.



MMF počíta, že korekcia na trhu s bývaním v Číne spôsobí v najbližšom období ďalšie finančné problémy developerov a výrazne zhorší kvalitu aktív. To by mohlo spôsobiť, že čínsky HDP bude do roku 2025 až o 1,6 % nižší v porovnaní so základným scenárom. Negatívny vplyv na svetový HDP by mohol predstavovať až -0,6 % v porovnaní so základným scenárom.



Vyhliadky na rok 2023 pre Áziu a Tichomorie sa však zlepšili a podľa MMF je to "najdynamickejší región v tomto roku". Fond ponechal prognózu rastu tohto regiónu v tomto roku na úrovni 4,6 %. Región by mohol v tomto roku prispieť k expanzii svetovej ekonomiky približne dvoma tretinami.



Rast ekonomiky regiónu sa však na budúci rok spomalí na 4,2 %. MMF očakáva, že v strednodobom horizonte sa zmierni na 3,9 %, čo by bola najnižšia hodnota za posledné dve desaťročia s výnimkou roku 2020. Dôvodom sú negatívne vplyvy štrukturálneho spomalenia Číny a slabší rast produktivity v mnohých ďalších ekonomikách.