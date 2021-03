Menový fond: Zotavovanie globálnej ekonomiky naberá na sile

Washington 21. marca (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) vidí signály, že zotavovanie globálnej ekonomiky naberá na sile. Varoval však, že riziká ohrozujúce rast zostávajú vysoké, patria medzi ne napríklad mutácie nového koronavírusu.



Prvý námestník šéfky MMF Geoffrey Okamoto uviedol, že fond začiatkom apríla predloží aktualizovanú predpoveď pre svetovú ekonomiku, ktorá už zohľadní aj nové fiškálne stimuly v USA. Okamoto síce neuviedol žiadne detaily, ale mohlo by to znamenať zvýšenie prognózy. MMF v januári počítal s globálnou expanziou o 5,5 %. V minulom roku globálna ekonomika podľa MMF v dôsledku pandémie klesla o 3,5 %.



Okamoto v prejave na China Development Forum vyjadril obavy týkajúce sa rastúcej divergencie medzi rozvinutými ekonomikami a rozvíjajúcimi sa trhmi. Odhaduje sa, že od začiatku pandémie nového koronavírusu padlo pod prah extrémnej chudoby okolo 90 miliónov ľudí.



Rast Číny sa podľa Okamota už dostal na úrovne spred pandémie, čím jej oživovanie predbehlo všetky ostatné veľké ekonomiky, aj keď súkromná spotreba ešte stále zaostáva za investíciami. Mimo Číny sa objavuje znepokojujúce roztváranie nožníc medzi rozvinutými a rozvíjajúcimi sa ekonomikami.



Celkové vyhliadky svetovej ekonomiky zostávajú "mimoriadne" neisté, uviedol Okamoto. Nie je jasné, ako dlho bude pandémia ešte trvať. Navyše prístup k vakcínam je stále veľmi nerovný. Niektoré štáty, predovšetkým nízkopríjmové krajiny s vysokým dlhom, tiež nemajú dostatočný priestor na zvýšenie výdavkov, aby podporili rast a zmiernili ekonomické následky pandémie.



Sprísnenie podmienok financovania by podľa Okamota mohlo zvýšiť zraniteľnosť krajín s vysokým verejným a súkromným dlhom. Ako príklad uviedol aktuálne zvýšenie výnosov dlhopisov spôsobené očakávaniami trhu, že centrálne banky skôr začnú ukončovať monetárne stimuly.