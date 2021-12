Menový fond zrejme mierne zníži prognózu rastu ekonomiky eurozóny

Brusel 7. decembra (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) zrejme mierne zníži svoju prognózu rastu ekonomiky eurozóny, uviedla šéfka fondu Kristalina Georgievová. Dôvodom je zvýšenie obáv v súvislosti s novým variantom koronavírusu omikron a pretvárajúco vysoká inflácia.



MMF v októbri predpovedal, že hrubý domáci produkt (HDP) eurozóny v roku 2022 stúpne o 4,3 %. Fond aktuálne varoval, že "je možná mierna revízia". MMF zverejní nové prognózy v januári.



"S veľkou pravdepodobnosť by sme mohli veľmi mierne znížiť odhady pre eurozónu," povedala Georgievová v rozhovore pre CNBC.



Hlavnými faktormi, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ekonomiku eurozóny, sú problémy v rámci dodávateľských reťazcov, vysoké ceny energií a nové protiepidemické reštrikcie v niektorých krajinách, uviedol MMF. Pandémia zostáva podľa MMF hlavným ekonomickým rizikom,



"To, čo vidíme, je jasná korelácia medzi úrovňou vakcinácie a rýchlosťou zotavovania. Takže podporujeme prioritu očkovania. Jediným naším odkazom je, zaočkujte každého, všade," uviedla Georgievová na tému očkovania.



Okrem pandémie vyvoláva obavy aj pretrvávajúco vysoká inflácia. Tempo rastu spotrebiteľských cien v eurozóne sa podľa predbežných údajov v novembri dostalo na rekordných 4,9 %. MMF minulý týždeň odkázal americkej centrálnej banke (Fed), aby vzhľadom na vysokú infláciu urýchlila sprísňovanie menovej politiky. Posolstvo pre Európsku centrálnu banku (ECB) je však iné.



"Proste nie sú na to podmienky," povedala Georgievová k sprísňovaniu menovej politiky v eurozóne. "Očakávame, že inflácia v roku 2022 klesne pod 2 %." Dodala, že menová politika ECB by mala naďalej podporovať ekonomiku.



Podľa prognóz MMF sa inflácia v eurozóne bude počas budúceho roka spomaľovať a v strednodobom horizonte zostane pod dvojpercentným cieľom ECB.