Menšie oravské firmy môžu získať financie na zvyšovanie zamestnanosti

Oravský Podzámok 26. novembra (TASR) - Oravské firmy alebo živnostníci, ktorí zamestnávajú menej ako 49 ľudí, môžu získať finančnú podporu z Integrovaného regionálneho operačného programu. Žiadosť treba podať do konca tohto roka na Miestnej akčnej skupine (MAS) Orava. Výzva je zameraná na rozvoj podnikateľského prostredia, inovácií a zvyšovanie zamestnanosti. TASR o tom informoval manažér MAS Orava Ondrej Šeliga.



Podpora je určená pre malých podnikateľov. "Firmy môžu mať maximálne 49 zamestnancov a musia mať sídlo alebo prevádzku na území našej miestnej akčnej skupiny," ozrejmil projektový manažér MAS Orava Tomáš Moravčík. Znamená to, že sídlo podnikania sa nachádza na území okresu Dolný Kubín alebo Tvrdošín, do MAS patrí aj Hruštín.



"Podporujeme predovšetkým žiadosti, ktoré prinesú do územia inovačný prvok alebo potenciál, súbežne s rozšírením pracovných miest," dodal Moravčík. Žiadateľ môže získať až 55 percent celkových oprávnených výdavkov do výšky maximálne 100.000 eur.



V aktuálnej výzve MAS vyplatila oravským podnikateľom na skvalitnenie ich výroby a služieb už viac ako 373.000 eur. Ďalších viac ako 377.000 eur na svoje využitie čaká. "Do regiónu sa nám už podarilo umiestniť stovky tisíc eur na zmysluplné projekty smerujúce do kovovýroby, robotizácie alebo inovatívnych prvkov vo výrobe. Stále nám ostávajú prostriedky, ktoré chceme alokovať do zmysluplných projektov. Radi by sme ešte podporili najmenej tri až štyri projekty," vysvetlil Šeliga.



MAS Orava sídli v Oravskom Podzámku. Záujemcov o finančnú podporu prevedú celou žiadosťou a usmernia. "Prejdeme si základné podmienky, vhodnosť pre dotáciu a dohodneme ďalší postup," ubezpečil Šeliga. Všetky informácie o výzve nájdu podnikatelia aj na stránke masorava.sk.