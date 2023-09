Vaško: Menšie firmy by sa mali tiež pripravovať na zbieranie ESG dát

Bratislava 21. septembra (TASR) - Aj menšie firmy by sa mali začať zameriavať na zbieranie dát a prijímanie opatrení podľa environmentálnych, sociálnych a riadiacich štandardov (ESG). Upozornil na to Peter Vaško z poradenskej spoločnosti Grant Thornton s tým, že hoci bude zbieranie ESG dát od roku 2025 povinné pre veľké firmy, v blízkej budúcnosti začne ovplyvňovať aj menšie spoločnosti.



"To, ako firma ovplyvňuje životné prostredie, zaobchádza so zamestnancami a riadi svoje podnikanie, už dnes zaujíma banky a v blízkej budúcnosti budú ESG skóre brať do úvahy obchodní partneri a aj široká verejnosť," vysvetlil Vaško s tým, že hoci budú nové ESG štandardy povinné len pre veľké firmy, mali by tieto parametre začať merať aj spoločnosti, ktorým smernica túto povinnosť zatiaľ neukladá.



"Banky budú stále menej ochotné poskytovať úvery pre projekty alebo firmy, ktoré nie sú ekologicky či sociálne udržateľné. ESG profil bude zaujímať aj obchodných partnerov, pretože firmy so slabým ESG skóre v ich hodnotovom reťazci im budú komplikovať ich vlastné podnikanie. V neposlednom rade bude hrať rolu aj reputácia firiem," dodal.



O nových európskych štandardoch pre vykazovanie udržateľnosti (ESRS) rozhodla v auguste tohto roka Európska komisia a účinné by mali byť od roku 2024. Na základe toho budú musieť veľké firmy pripravovať tzv. ESG reporty. Ide o meranie nefinančných parametrov, akými konkrétna firma zaťažuje svoje okolie v oblasti životného prostredia, sociálnych štandardov a štandardov v oblasti riadenia.



Zverejňovať ESG reporty budú musieť firmy, ktoré splnia minimálne dve z troch kritérií. Ide o spoločnosti, ktoré majú aktíva v hodnote nad 20 miliónov eur, čistý obrat nad 40 miliónov eur alebo zamestnávajú viac ako 250 zamestnancov. Zbierať ESG dáta bude pre veľké firmy povinné od januára 2025, povinnosť zverejňovať reporty budú mať od roku 2026. Na Slovensku sa to dotkne približne 700 až 800 firiem.



Ako uviedol Vaško, vykazovanie podľa štandardov ESRS nie je práve jednoduché. "Firma na odmeranie svojho ESG profilu potrebuje pomerne veľa údajov z rôznych oblastí, najmä čo sa týka personalistiky, dodávky energií, prípadne výroby a podobne. V tejto situácii sú nápomocné tzv. self-assesment dotazníky, ktoré usmerňujú spoločnosti, aké údaje zbierať a kde ich hľadať," dodal.



ESRS štandardy nadobudnú účinnosť od januára 2024. No keďže sú tieto štandardy komplexné a náročné pre firmy, zhromažďovanie dát bude zavádzané do praxe postupne.