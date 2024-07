Menšie nemecké podniky počítajú s rastom nákladov, zvyšujú ceny

Frankfurt nad Mohanom 17. júla (TASR) - Drvivá väčšina malých a stredných podnikov v Nemecku predpokladá v tomto roku rast nákladov. Zároveň však uviedli, že nepriaznivý vplyv takéhoto vývoja sú schopné zmierniť zvýšením cien svojich produktov. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá zverejnila výsledky tohtoročného prieskumu rozvojovej banky KfW.



Podľa prieskumu, ktorý KfW uskutočnila v apríli, až 80 % z nemeckých malých a stredných podnikov očakáva tento rok zvýšenie nákladov. Za hlavný problém označili rast miezd a vyššie ceny energií a surovín.



Približne 51 % z takmer 2800 oslovených firiem vtedy uviedlo, že počíta s rastom miezd, pričom 14 % odhaduje, že rast prekoná 10 %. Odborom sa už podarilo presadiť si výrazné zvýšenie miezd vo viacerých sektoroch nemeckého hospodárstva, pričom poukazovali na vysokú infláciu v minulých rokoch.



Čo sa týka rastu nákladov na suroviny, z celkového počtu anketovaných firiem 56 % predpokladá tento rok ich zvýšenie. Rast nad 10 % odhaduje približne 20 % podnikov. Najvyššie percento, až 64 % podnikov, počíta s vyššími cenami energií.



Na druhej strane, firmy uviedli, že zvýšený tlak v dôsledku rastu nákladov sú schopné kompenzovať, a to zvyšovaním cien. Viaceré tak už počas tohto roka aj urobili. Podľa hlavnej ekonómky KfW Fritzi Köhler-Geibovej je to pre ekonomiku dobrá správa.



KfW uskutočňuje prieskum medzi malými a strednými podnikmi pravidelne od roku 2003. Na ostatnom prieskume, ktorý sa uskutočnil od 15. do 25. apríla, sa zúčastnilo 2795 firiem.