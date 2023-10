Merače tepla väčších objektov majú byť s možnosťou diaľkového odpočtu

Bratislava 12. októbra (TASR) - Pri výmene vodomerov či meračov tepla v bytových domoch je vhodné zaobstarať si merače s funkciou diaľkového odpočtu už v súčasnosti. Povinnosť diaľkových odpočtov síce začne na Slovensku platiť až od roku 2027, odborníci však odporúčajú montáž smart meračov už pri aktuálnej výmene, inak ich budú musieť majitelia znova meniť. Informoval o tom produktový manažér pre meraciu a regulačnú techniku zo spoločnosti Enbra Ivan Ďurica.



"Čas overenia bytových vodomerov a ich pravidelná výmena je totiž päť rokov. Za tento čas tak už pre nich bude platiť povinnosť diaľkového odpočtu, a teda bude možné vyvodiť postih za nesplnenie zákonnej povinnosti kontrolným orgánom," uviedol Ďurica. Povinnosť diaľkového odpočtu pre vodomery a merače tepla sa bude od roku 2027 týkať bytových domov s výmerou celkovej podlahovej plochy nad 500 štvorcových metrov s ústredným teplovodným vykurovaním.



Odborníci odporučili pri výmene vodomerov a meračov tepla inštalovať tie s funkciou diaľkového odpočtu už teraz. "Aj napriek tomu, že povinnosť prevádzky meračov tepla s funkciou diaľkového odpočtu vyplývajúca z legislatívy o energetickej efektívnosti je až od 1. januára 2027, už teraz je v niektorých prípadoch ekonomicky neefektívne montovať meradlá bez funkcie diaľkového odpočtu," upozornil Ďurica.



Smart merače môžu podľa odborníkov priniesť okrem finančnej úspory a lepšej kontroly nad spotrebou energií aj ďalšie výhody. Domácnostiam napríklad môžu pomôcť získať prehľad o tom, ktoré zariadenia či aké činnosti majú najväčší vplyv na spotrebu energie.



V susednej Českej republike zapracovali inteligentné meracie systémy aj do legislatívy. Spoločnosti, ktoré dodávajú energiu do českých domácností, musia poskytnúť spotrebiteľom mesačné prehľady o spotrebe. "Používatelia u našich západných susedov tak majú k dispozícii medziročné grafické porovnanie spotreby tepla na vykurovanie a spotreby teplej vody. Môžu si teda porovnať, ako sa im zmenila spotreba týchto zdrojov oproti predchádzajúcemu roku," priblížil Ďurica s tým, že takýto postup by bol prínosný aj pre spotrebiteľov na Slovensku.