Mercedes a VW vyzvali zvýšiť počet nabíjacích staníc pre elektromobily

Berlín 19. februára (TASR) - Nemecké automobilky Mercedes-Benz a Volkswagen (VW) vyzvali vládu, aby urobila viac pre zvýšenie počtu nabíjacích staníc pre elektrické vozidlá v celej krajine. Uviedli to v nedeľu noviny Bild am Sonntag. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Aby sme urýchlili prechod (na elektrické vozidlá), musíme si byť istí, že sa buduje infraštruktúra nabíjacích staníc," citoval denník šéfa Mercedes-Benz Olu Källeniusa. "To je aj otázka pre politikov."



Generálny riaditeľ VW Oliver Blume súhlasil s tým, že je potrebné zrýchliť a že výstavba nabíjacích staníc je "spoločnou úlohou ekonomiky, spolkovej vlády a obcí".



Nemecká vláda vlani v októbri schválila plán na investovanie 6,3 miliardy eur do rýchleho zvýšenia počtu nabíjacích staníc v celej krajine v rámci svojho úsilia o nulové čisté emisie. Súčasťou plánu bolo urýchlenie schvaľovania výstavby nabíjacích miest.



Priemyselné združenia, ktoré sa už dlho sťažujú, že vláda nedrží krok s rýchlym rozširovaním elektrických vozidiel, pripomenuli, že uskutočnenie návrhov je kľúčové.



Podľa Källeniusa budúcnosť automobilového priemyslu je "elektrická".



"Do konca tohto desaťročia chceme byť pripravení na úplný prechod na elektromobily v našom segmente, kdekoľvek to podmienky na trhu dovolia," povedal a dodal, že si to bude vyžadovať gigantickú konverziu priemyslu.