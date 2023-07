Mercedes-Benz chce viac investovať do vývoja elektrických pohonov

Stuttgart 24. júla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz chce výrazne viac investovať do vývoja elektrických pohonov, hoci predaj elektromobilov v poslednom čase klesá. V určitom okamihu počas tohto desaťročia sa situácia na trhu obráti a segment elektrických vozidiel bude potom exponenciálne rásť, uviedol v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Ola Källenius. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Podrobnosti k investičnému plánu Källenius nespomenul. V súčasnosti má Mercedes-Benz v oblasti výskumu a vývoja elektrických pohonov naplánované výdavky vo výške 40 miliárd eur. Napriek vysokému tempu rastu je predaj elektromobilov momentálne slabší, ako sa očakávalo.



Mercedes-Benz nedávno upustil od svojho plánu dosiahnuť, aby bolo do roku 2025 približne 50 % jeho áut plne elektrických, a cieľ posunul na rok 2026. Riaditeľ automobilky minulý týždeň zopakoval, že od roku 2025 budú všetky nové platformy vozidiel Mercedes-Benz iba elektrické v súlade so stratégiou, ktorú nemecký výrobca luxusných automobilov načrtol v roku 2021.