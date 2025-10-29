< sekcia Ekonomika
Mercedes-Benz hlási pokles zisku aj tržieb za 3. štvrťrok
Dôvodmi boli slabý predaj, zvýšené výdavky v dôsledku ciel a nákladov na prepúšťanie a negatívny vývoj devízových kurzov.
Autor TASR
Stuttgart 29. októbra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz oznámila pokles zisku aj tržieb v 3. štvrťroku 2025. Dôvodmi boli slabý predaj, zvýšené výdavky v dôsledku ciel a nákladov na prepúšťanie a negatívny vývoj devízových kurzov. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Čistý zisk spoločnosti sa za tri mesiace do konca septembra znížil medziročne takmer o 31 % na 1,19 miliardy eur z 1,71 miliardy eur pred rokom.
Upravený zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) klesol v 3. štvrťroku na približne 2 miliardy eur z 2,5 miliardy eur v rovnakom období predchádzajúceho roka.
Automobilka so sídlom v Stuttgarte uviedla, že tento výsledok zahŕňa špeciálne položky v celkovej výške 1,34 miliardy eur vrátane nákladov vo výške 876 miliónov eur na prepúšťanie v Nemecku a úsporné opatrenia v zahraničí.
Tržby spoločnosti sa v období júl - september znížili o 6,9 % na 32,1 miliardy eur. Najprudší pokles tržieb zaznamenala spoločnosť v Číne, a to medziročne o 26,9 %.
Za prvých deväť mesiacov 2025 klesli tržby o 8 % na 98,5 miliardy eur a čistý zisk sa prepadol o 50,3 % na 3,9 miliardy eur.
Automobilka vo svojom výhľade na rok 2025 uviedla, že tržby budú „výrazne nižšie“ ako 145,6 miliardy eur z roku 2024, a dodala, že bude pokračovať v opatreniach na zvýšenie efektívnosti v celej skupine.
