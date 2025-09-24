Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Mercedes-Benz investuje do čínskej firmy Qianli

Mercedes. Foto: TASR/AP

Tá sa zaoberá vývojom systémov autonómneho riadenia a je kótovaná na burze v Šanghaji.

Autor TASR
Peking 24. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz sa pripravuje investovať do menšinového podielu v spoločnosti Chongqing Qianli Technology Co., ktorá sa zaoberá vývojom systémov autonómneho riadenia a je kótovaná na burze v Šanghaji. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.

Nemecký výrobca luxusných áut plánuje kúpiť menšinový podiel v spoločnosti Qianli, aby posilnil svoje softvérové možnosti v Číne prostredníctvom tejto investície. Trhová kapitalizácia spoločnosti Qianli bola v stredu približne 8,4 miliardy USD (7,12 miliardy eur).

Dohoda by mohla byť oznámená už tento týždeň, uvádza sa v správe. Spoločnosť Zhejiang Geely Holding Group, jeden z hlavných podporovateľov firmy Qianli, údajne viedla rokovania o zapojení Mercedesu do partnerstva.

Geely integrovala svoje aktíva v oblasti autonómneho riadenia do spoločnosti Qianli, ktorá sa stala jej primárnou platformou pre technológie inteligentného riadenia.

Keď sa Mercedes stane akcionárom, očakáva sa, že Qianli bude spolupracovať s nemeckou automobilkou na výskumných a vývojových projektoch. Čínska firma bude pravdepodobne dodávať technológie aj pre pripravované modely Mercedes v Číne.

Táto investícia predstavuje strategický krok automobilky Mercedes-Benz k posilneniu jej schopností autonómneho riadenia na dôležitom čínskom trhu.

(1 EUR = 1,1793 USD)
