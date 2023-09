Mercedes-Benz neočakáva, že Európa čoskoro prejde na elektromobilitu

Mníchov 4. septembra (TASR) - Skupina Mercedes-Benz neočakáva, že v roku 2030 sa budú v Európe predávať len plne elektrické autá. Vyhlásil to v pondelok generálny riaditeľ spoločnosti Ola Kaellenius. Európsky trh v roku 2030 zrejme nebude plne elektrický, čo pravdepodobne platí aj pre Mercedes, povedal Kaellenius. Spoločnosť si podľa neho chce udržať flexibilitu, čo znamená schopnosť vyrábať elektrické vozidlá aj autá so spaľovacím motorom. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Predaj elektrických vozidiel v Európe vzrástol za sedem mesiacov do konca júla 2023 o takmer 55 % na približne 820.000 vozidiel, čo predstavuje okolo 13 % z celkového predaja automobilov. Predstavitelia odvetvia na druhej strane čoraz viac upozorňujú na prekážky, ktoré bránia výrobe a predaju elektrických áut za konkurencieschopné ceny, od vysokých nákladov na energie až po nedostatočne rozvinutú nabíjaciu infraštruktúru.