Mercedes-Benz plánuje v USA vyrábať ďalší model

Stuttgart 1. mája (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz plánuje v súvislosti s americkými dovoznými clami vyrábať ďalší model vo svojom závode v USA. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Nové vozidlo strednej triedy prispôsobené americkým zákazníkom by sa malo od roku 2027 vyrábať v Tuscaloose v štáte Alabama, oznámil Mercedes vo štvrtok. „Je prirodzeným krokom priniesť do Alabamy ďalší model,“ uviedol vo vyhlásení generálny riaditeľ skupiny Ola Källenius s tým, že automobilka potvrdzuje svoj záväzok voči americkému trhu. Spoločnosť nezverejnila, ktorý konkrétny model mieni v Alabame vyrábať. Mercedes zamestnáva v Tuscaloose viac ako 6000 ľudí. Vyrába tam predovšetkým veľké SUV modely GLS a GLE, ako aj ich elektrické varianty. Mnohé z týchto vozidiel sú určené na vývoz. V minulom roku zišlo z výrobnej linky závodu približne 260.000 automobilov.



Mercedes-Benz v stredu (30. 4.) oznámil, že za prvý štvrťrok dosiahol čistý zisk 1,73 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to predstavuje pokles o 43 %. Tržby automobilky klesli aj na trhu USA, a to o 4,4 %. USA sa pritom na celkovom objeme tržieb Mercedes-Benz v sledovanom období podieľali takmer štvrtinou. Spoločnosť zároveň varovala, že colná politika USA môže mať výrazne negatívne dôsledky na jej ziskovosť. Dodala však, že pre neustále meniacu sa situáciu a prípadné odvetné opatrenia je ťažké odhadnúť ďalší vývoj.