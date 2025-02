Mercedes-Benz plánuje výrazne znížiť náklady na pracovnú silu v Číne

Peking 27. februára (TASR) - Nemecký výrobca prémiových automobilov Mercedes-Benz ruší pracovné miesta v Číne s cieľom znížiť do roku 2027 o štvrtinu náklady na pracovnú silu na svojom najväčšom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa vo štvrtok odvolala na zdroj oboznámený so záležitosťou.



Spoločnosť minulý týždeň oznámila plán znižovania nákladov na celom svete. Zároveň varovala pred výrazným poklesom očakávaných príjmov v roku 2025 v dôsledku silnejúcej cenovej konkurencie v Číne a rastúceho napätia v medzinárodnom obchode. Mercedes-Benz v utorok (25. 2.) informoval svoje čínske dcérske spoločnosti, že v divíziách predaja a financií prepustí 10 % až 15 % zamestnancov, uviedol zdroj agentúry Reuters.



Spoločnosť podľa neho plánuje podobné znižovanie počtu pracovných miest aj v iných oddeleniach, ako sú IT služby a právne tímy, zatiaľ čo približne 2000 zamestnancov v divízii výskumu a vývoja sa prepúšťanie nedotkne. V Číne automobilka zamestnáva celkovo približne 5000 ľudí.



Mercedes-Benz minulý týždeň oznámil, že v Číne a Spojených štátoch plánuje rozšíriť výrobu, aby sa ochránil pred rastúcim obchodným napätím medzi dvoma najväčšími svetovými ekonomikami. V Číne automobilka spolu s mnohými ďalšími etablovanými zahraničnými značkami v posledných rokoch zaznamenala pokles predaja, keďže nedokázala držať krok s miestnou konkurenciou.