Mercedes-Benz postaví veternú farmu na severozápade Nemecka

Stuttgart 19. septembra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz plánuje do roku 2025 postaviť veternú farmu v spolkovej krajine Dolné Sasko na severozápade Nemecka, ktorá bude schopná vyrobiť 100 megawattov elektriny. To zodpovedá viac ako 15 % ročnej spotreby automobilky. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Automobilka v pondelok uviedla, že investuje trojcifernú sumu v miliónoch eur v rámci zmluvy so zatiaľ nemenovaným partnerom do elektriny vyrobenej v turbínach.



Spolu s miestnymi úradmi tiež skúma, či by mohla umiestniť solárne panely na zostávajúci priestor na 800-hektárovom pozemku v Papenburgu, testovacej dráhe vo vlastníctve automobilky.