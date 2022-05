Mercedes-Benz sa zameria na drahšie modely a vyššie marže

Sttutgart 19. mája (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz sa sústredí viac na luxusné vozidlá, pretože ponúkajú najlepšie šance na rast a istotu zamestnania, povedal generálny riaditeľ Ola Källenius vo štvrtok na online konferencie. Luxus bol vždy "jadrom našej značky" a stane sa základným kameňom novej stratégie, vyhlásil Källenius.



Nemecký výrobca chce v zmodernizovať svoje základné modely, ale zredukuje počet variantov karosérií na štyri zo súčasných siedmich, povedal Källenius. To by mohlo znamenať koniec modelov triedy A a B, hoci šéf spoločnosť odmietol priamo odpovedať, ktorý z lacnejších modelov vypustí. K zmene stratégie priviedol automobilku veľký dopyt po luxusných autách.



Mercedes-Benz predal v roku 2021 približne 2 milióny áut, čo je o 5 % menej ako v roku 2021, najmä pre problémy s dodávkami polovodičov. Automobilka si dala za cieľ zvýšiť predaj vozidiel vyššej kategórie "Top End Luxury". S novým zameraním a viacerými modelmi limitovanej edície sa pokúsi zvýšiť svoje ziskové marže.



Výrobca so sídlom v Stuttgarte by chcel mať do polovice dekády marže na úrovni 14 % "za priaznivých trhových podmienok" a 12 % "pri nepriaznivých podmienkach." Pri väčšom "protivetre" by toto číslo mohlo klesnúť na 8 až 10 %.



Skupina sa snaží ťažiť z rastúcich cien luxusných modelov, keďže nedostatok komponentov obmedzuje ponuku áut. V 1. štvrťroku 2022 klesli jej tržby o 10 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka, pričom jej čistý zisk vzrástol o 3 % na 3,6 miliardy eur práve vďaka predaju vozidiel najvyššej triedy.



Skupina sa stále drží svojho cieľa, ktorým je úplný prechod na elektrické modely do roku 2030 všade tam, kde to trhové podmienky dovolia. Källenius dodal, že v segmente luxusných vozidiel strednej veľkosti bude nový model E-Class uvedený na trh na budúci rok. A ďalší model špeciálne prispôsobený pre Čínu je tiež v pláne. "Čína je dôležitá pre túto rastovú stratégiu, ale nie je to jediný rastový trh," povedal na tlačovej konferencii.



Dokonca aj v Európe, kde sa očakávalo, že počet áut zostane stabilný, zaznamenal Mercedes nárast počtu "klientov pre prémiové a luxusné modely," vyhlásil riaditeľ.



