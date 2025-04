Mercedes-Benz si vytváral zásoby v USA pred zavedením ciel

Stuttgart 1. apríla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz si v USA vytvárala zásoby, na veľkoobchodnej úrovni aj u predajcov, pred zavedením ciel, ktoré sa majú začať uplatňovať od 3. apríla. Uviedli to analytici spoločnosti Bernstein Research s odvolaním sa na nemenovaných vedúcich predstaviteľov automobilky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Na otázku o cenách vedúci pracovníci pre Bernstein Research povedali, že budú sledovať, ako zareaguje konkurencia po zavedení ciel. Automobilky zvažujú, či a o koľko zvýšia svoje ceny, pričom sa zdráhajú prezradiť svoje plány.



Americký prezident Donald Trump dal jasne najavo, že jeho zámerom je, aby automobilky presunuli výrobu do Spojených štátov.



Mercedes-Benz uviedol, že plánované clo vo výške 25 % na dovoz automobilov do USA pravdepodobne zníži jeho maržu o 2,5 percentuálneho bodu na hrubom základe, pred akýmikoľvek zmierňovacími opatreniami. Podľa predbežného odhadu analytikov Bernstein Research a Jefferies automobilka vykáže za 1. štvrťrok zisk 1,57 miliardy eur a maržu 6,4 %.



Predaj bol v prvých troch mesiacoch 2025 mierne nižší ako vlani v dôsledku slabšej výkonnosti v Číne a Európe. Mercedes-Benz v roku 2024 predal v USA celkovo 374.000 osobných áut a dodávok, čo predstavuje 15,6 % z globálneho predaja.