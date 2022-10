Mercedes-Benz skoro zdvojnásobil zisk v 3. štvrťroku a odíde z Ruska

Stuttgart 26. októbra (TASR) – Nemecká automobilka Mercedes-Benz v stredu oznámila nárast zisku v 3. štvrťroku na takmer dvojnásobok aj napriek pretrvávajúcim problémom s dodávateľskými reťazcami. Prispel k tomu lepší predaj a vyššie ceny. Zároveň uviedla, že odchádza z Ruska. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) sa za tri mesiace do konca septembra 2022 zvýšil o 83 % na 5,2 miliardy eur z 2,8 miliardy eur v rovnakom období minulého roka. Tržby skupiny vzrástli o 19 % na 37,7 miliardy eur z vlaňajších 31,6 miliardy eur. Upravená návratnosť tržieb u Mercedes-Benz Cars dosiahla 14,5 % a 12,7 % u Mercedes-Benz Vans.



Mercedes-Benz Vans zaznamenal nárast predaja o necelú pätinu na 104.000 vozidiel, pričom predaj elektrických dodávok v tomto roku vzrástol zatiaľ o tretinu. Odbyt Mercedes-Benz Cars dosiahol v uplynulom štvrťroku 530.400 vozidiel



Mercedes-Benz v stredu oznámil tiež, že sa stiahne z ruského trhu a predá podiely vo svojich dcérskych spoločnostiach v oblasti priemyselných a finančných služieb miestnemu investorovi. Mercedes je tak ďalšou západnou automobilkou, ktorá opustí krajinu.



Hovorca Mercedesu uviedol, že podiel spoločnosti v ruskom výrobcovi nákladných vozidiel Kamaz to neovplyvní a tento rok by mal byť podľa plánu prevedený na Daimler.