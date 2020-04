Mercedes-Benz už zaznamenal stabilizáciu podnikania v Číne

Stuttgart 26. apríla (TASR) - Nemecký výrobca luxusných áut Mercedes-Benz, dcérska firma koncernu Daimler, už zaznamenal stabilizáciu podnikania v Číne. Ázijská krajina totiž ukončila blokády spojené s pandémiou nového koronavírusu. Uviedol to Markus Schäfer, člen predstavenstva pre výrobu, pre nedeľné noviny Bild am Sonntag.



„Len v samotnej Číne sme v marci opäť predali približne 50.000 vozidiel. To v nás vzbudzuje dôveru,“ povedal Schäfer.



Automobilka Mercedes-Benz predala za tri mesiace do konca marca na celom svete približne 477.400 osobných vozidiel. V správe sa neuvádza, koľko z týchto áut dodala klientom v Číne. Vlani si však Číňania kúpili 694.200 áut značky Mercedes-Benz, čo predstavuje 29 % z globálneho odbytu nemeckej automobilky.



Od pondelka (27. 4.) Daimler opäť spustí montážne linky v nemeckých závodoch Mercedesu v Sindelfingene a Brémach, kde sa vyrábajú vozidlá triedy E a S.



Čína je najväčší trh pre mercedesy triedy S. Z montážnej linky v Sindelfingene vzíde každý deň niekoľko stoviek týchto modelov. Schäfer však pripomenul, že výroba ihneď po obnovení nedosiahne plnú kapacitu.



Daimler tento týždeň oznámil, že jeho prevádzkový zisk v 1. štvrťrok klesol takmer o 80 % v dôsledku pandémie, a varoval, že peňažné toky, ktoré používa na výplatu dividend, sa tento rok znížia.