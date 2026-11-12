< sekcia Ekonomika
Mercedes-Benz v Nemecku zastavuje investície. Chce zatvárať Závody
Michael Schiebe, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu, uviedol, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať.
Autor TASR
Stuttgart 12. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz zvažuje zatvorenie závodov v Nemecku. Spoločnosť je „prinútená konkrétne a podrobne preskúmať, ktoré prevádzky v Nemecku si ešte môže dovoliť udržať“, povedala v rozhovore zverejnenom vo štvrtok na firemnom intranete Britta Seegerová, členka predstavenstva zodpovedná za ľudské zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Zatváranie závodov je krajné riešenie, „teraz však, žiaľ, musíme túto možnosť zvážiť konkrétnejšie“, dodala Seegerová. Cieľom je podľa nej v spolupráci s partnermi pripraviť riešenia, ktoré budú mať citeľný vplyv, no zároveň zostanú sociálne únosné. Rýchla dohoda s odbormi a zástupcami zamestnancov sa zatiaľ nejaví ako pravdepodobná.
Michael Schiebe, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu, uviedol, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať. Predstavenstvo preto spoločne rozhodlo o pozastavení všetkých ďalších investícií do nemeckých závodov. Mzdové náklady v Nemecku sú v niektorých prípadoch päťkrát vyššie než v závodoch vo východnej Európe – podobné rozdiely existujú aj v administratívnych nákladoch. Schiebe už pred niekoľkými týždňami avizoval, že ak sa nepodarí znížiť náklady, automobilka v Nemecku zatvorí dva závody.
Skupina Mercedes-Benz koncom októbra zhoršila svoj celoročný výhľad, pričom ako hlavný dôvod uviedla zhoršujúce sa podmienky na čínskom trhu a rastúce prevádzkové náklady. Automobilka v poslednom období zintenzívnila opatrenia na znižovanie nákladov, pričom ohlásila „ofenzívu na zvýšenie produktivity v Nemecku“. Spoločnosť so sídlom v Stuttgarte zároveň vyvolala verejnú diskusiu o mzdách. Jej vedenie totiž v liste adresovanom nemeckým zamestnancom okrem iného navrhlo, aby za rovnakú mzdu pracovali viac.
Zatváranie závodov je krajné riešenie, „teraz však, žiaľ, musíme túto možnosť zvážiť konkrétnejšie“, dodala Seegerová. Cieľom je podľa nej v spolupráci s partnermi pripraviť riešenia, ktoré budú mať citeľný vplyv, no zároveň zostanú sociálne únosné. Rýchla dohoda s odbormi a zástupcami zamestnancov sa zatiaľ nejaví ako pravdepodobná.
Michael Schiebe, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu, uviedol, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať. Predstavenstvo preto spoločne rozhodlo o pozastavení všetkých ďalších investícií do nemeckých závodov. Mzdové náklady v Nemecku sú v niektorých prípadoch päťkrát vyššie než v závodoch vo východnej Európe – podobné rozdiely existujú aj v administratívnych nákladoch. Schiebe už pred niekoľkými týždňami avizoval, že ak sa nepodarí znížiť náklady, automobilka v Nemecku zatvorí dva závody.
Skupina Mercedes-Benz koncom októbra zhoršila svoj celoročný výhľad, pričom ako hlavný dôvod uviedla zhoršujúce sa podmienky na čínskom trhu a rastúce prevádzkové náklady. Automobilka v poslednom období zintenzívnila opatrenia na znižovanie nákladov, pričom ohlásila „ofenzívu na zvýšenie produktivity v Nemecku“. Spoločnosť so sídlom v Stuttgarte zároveň vyvolala verejnú diskusiu o mzdách. Jej vedenie totiž v liste adresovanom nemeckým zamestnancom okrem iného navrhlo, aby za rovnakú mzdu pracovali viac.