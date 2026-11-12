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Mercedes-Benz v Nemecku zastavuje investície. Chce zatvárať Závody

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Na archívnej snímke z 13. februára 2023 zamestnanec nemeckej automobilky Mercedes-Benz sa dotýka loga na kapote auta v závode automobilky v nemeckom Sindelfingene. Foto: TASR/DPA

Michael Schiebe, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu, uviedol, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať.

Autor TASR
Stuttgart 12. novembra (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz zvažuje zatvorenie závodov v Nemecku. Spoločnosť je „prinútená konkrétne a podrobne preskúmať, ktoré prevádzky v Nemecku si ešte môže dovoliť udržať“, povedala v rozhovore zverejnenom vo štvrtok na firemnom intranete Britta Seegerová, členka predstavenstva zodpovedná za ľudské zdroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Zatváranie závodov je krajné riešenie, „teraz však, žiaľ, musíme túto možnosť zvážiť konkrétnejšie“, dodala Seegerová. Cieľom je podľa nej v spolupráci s partnermi pripraviť riešenia, ktoré budú mať citeľný vplyv, no zároveň zostanú sociálne únosné. Rýchla dohoda s odbormi a zástupcami zamestnancov sa zatiaľ nejaví ako pravdepodobná.

Michael Schiebe, člen predstavenstva zodpovedný za výrobu, uviedol, že vzhľadom na súčasnú nákladovú štruktúru nie je možné v Nemecku investovať. Predstavenstvo preto spoločne rozhodlo o pozastavení všetkých ďalších investícií do nemeckých závodov. Mzdové náklady v Nemecku sú v niektorých prípadoch päťkrát vyššie než v závodoch vo východnej Európe – podobné rozdiely existujú aj v administratívnych nákladoch. Schiebe už pred niekoľkými týždňami avizoval, že ak sa nepodarí znížiť náklady, automobilka v Nemecku zatvorí dva závody.

Skupina Mercedes-Benz koncom októbra zhoršila svoj celoročný výhľad, pričom ako hlavný dôvod uviedla zhoršujúce sa podmienky na čínskom trhu a rastúce prevádzkové náklady. Automobilka v poslednom období zintenzívnila opatrenia na znižovanie nákladov, pričom ohlásila „ofenzívu na zvýšenie produktivity v Nemecku“. Spoločnosť so sídlom v Stuttgarte zároveň vyvolala verejnú diskusiu o mzdách. Jej vedenie totiž v liste adresovanom nemeckým zamestnancom okrem iného navrhlo, aby za rovnakú mzdu pracovali viac.
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