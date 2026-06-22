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Mercedes-Benz vyzval na rokovania o znížení pracovných nákladov
Cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti nemeckého automobilového sektora.
Autor TASR
Stuttgart 22. júna (TASR) - Predseda dozornej rady automobilky Mercedes-Benz Martin Brudermüller vyzval na rokovania o znížení pracovných nákladov v Nemecku s tým, že je na mieste opätovne predĺžiť pracovnú dobu. Cieľom je posilnenie konkurencieschopnosti nemeckého automobilového sektora. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na článok v ekonomickom denníku Handelsblatt.
„Mali by sme sa vážne usilovať o návrat k 40-hodinovému pracovnému týždňu,“ povedal Brudermüller. Aj keď zákony to nevyžadujú, v nemeckom automobilovom sektore platí 35-hodinový pracovný týždeň. Je to výsledok kolektívneho vyjednávania. Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle, ktorý zahrnuje aj automobilky, je naplánované na koniec roka.
„Náklady na prácu v Nemecku sú v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké,“ povedal Brudermüller, ktorý v minulosti viedol chemický koncern BASF. „Sú tu dve možnosti. Buď znížime mzdy, alebo ľudia začnú pracovať dlhšie za rovnaký plat,“ dodal s tým, že prvá z možností nie je veľmi reálna.
Na otázku, čo si myslí o predlžovaní veku odchodu do dôchodku, Brudermüller uviedol, že „vzhľadom na starnutie populácie zdravý sedliacky rozum hovorí, že nemecký systém nie je možné utiahnuť bez dlhšieho obdobia stráveného v práci“. Plánovaná reforma v tejto oblasti už vyvoláva rozsiahle diskusie. Zamestnávatelia požadujú viac flexibility, zatiaľ čo odbory nové návrhy odmietajú.
„Mali by sme sa vážne usilovať o návrat k 40-hodinovému pracovnému týždňu,“ povedal Brudermüller. Aj keď zákony to nevyžadujú, v nemeckom automobilovom sektore platí 35-hodinový pracovný týždeň. Je to výsledok kolektívneho vyjednávania. Ďalšie kolo kolektívneho vyjednávania v kovospracujúcom a elektrotechnickom priemysle, ktorý zahrnuje aj automobilky, je naplánované na koniec roka.
„Náklady na prácu v Nemecku sú v porovnaní s ostatnými krajinami vysoké,“ povedal Brudermüller, ktorý v minulosti viedol chemický koncern BASF. „Sú tu dve možnosti. Buď znížime mzdy, alebo ľudia začnú pracovať dlhšie za rovnaký plat,“ dodal s tým, že prvá z možností nie je veľmi reálna.
Na otázku, čo si myslí o predlžovaní veku odchodu do dôchodku, Brudermüller uviedol, že „vzhľadom na starnutie populácie zdravý sedliacky rozum hovorí, že nemecký systém nie je možné utiahnuť bez dlhšieho obdobia stráveného v práci“. Plánovaná reforma v tejto oblasti už vyvoláva rozsiahle diskusie. Zamestnávatelia požadujú viac flexibility, zatiaľ čo odbory nové návrhy odmietajú.