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Mercedes-Benz zavádza nové funkcie automatizovaného riadenia
Za určitých podmienok budú môcť vodiči na diaľniciach pri rýchlostiach do 130 kilometrov za hodinu zložiť ruky z volantu, pričom vozidlo bude automaticky meniť jazdné pruhy.
Autor TASR
Stuttgart 16. novembra (TASR) - Automobilka Mercedes-Benz zavádza v Nemecku a Spojených štátoch nové funkcie automatizovaného riadenia. Za určitých podmienok budú môcť vodiči na diaľniciach pri rýchlostiach do 130 kilometrov za hodinu zložiť ruky z volantu, pričom vozidlo bude automaticky meniť jazdné pruhy, oznámila spoločnosť v pondelok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Automobilka zdôraznila, že vodiči musia zostať pozorní a byť pripravení kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom. Novú funkciu plánuje Mercedes-Benz zaviesť v Nemecku ešte tento rok a v USA počas budúceho roka. Spoločnosť takisto uviedla, že v prvej polovici budúceho roka bude v oboch krajinách k dispozícii takzvaná asistovaná jazda z bodu A do bodu B. Táto funkcia bude podporovať vodiča počas celej trasy pri aktívnej navigácii, a to aj v mestskej premávke.
„Zmena jazdných pruhov, zaraďovanie sa do správneho pruhu, odbočovanie na križovatkách, ako aj brzdenie a rozbiehanie sa na semaforoch budú výrazne jednoduchšie,“ uviedla automobilka. Vybraní zákazníci v Kalifornii, Stuttgarte a Mníchove si budú môcť tento systém vyskúšať už budúci mesiac. Automobilka zatiaľ nešpecifikovala konkrétne modely ani ceny s tým, že informácie zverejní pred uvedením funkcie na jednotlivé trhy.
Automobilka zdôraznila, že vodiči musia zostať pozorní a byť pripravení kedykoľvek prevziať kontrolu nad vozidlom. Novú funkciu plánuje Mercedes-Benz zaviesť v Nemecku ešte tento rok a v USA počas budúceho roka. Spoločnosť takisto uviedla, že v prvej polovici budúceho roka bude v oboch krajinách k dispozícii takzvaná asistovaná jazda z bodu A do bodu B. Táto funkcia bude podporovať vodiča počas celej trasy pri aktívnej navigácii, a to aj v mestskej premávke.
„Zmena jazdných pruhov, zaraďovanie sa do správneho pruhu, odbočovanie na križovatkách, ako aj brzdenie a rozbiehanie sa na semaforoch budú výrazne jednoduchšie,“ uviedla automobilka. Vybraní zákazníci v Kalifornii, Stuttgarte a Mníchove si budú môcť tento systém vyskúšať už budúci mesiac. Automobilka zatiaľ nešpecifikovala konkrétne modely ani ceny s tým, že informácie zverejní pred uvedením funkcie na jednotlivé trhy.