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Mercedes-Benz zaznamenal rast prevádzkového zisku o viac než pätinu
Napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami.
Autor TASR
Berlín 28. júla (TASR) - Nemecká automobilka Mercedes-Benz zaznamenala v 2. štvrťroku tohto roka rast prevádzkového zisku o viac než pätinu, pod čo sa podpísalo výraznejšie znižovanie nákladov. Napriek tomu výsledky zaostali za očakávaniami. Navyše, objem predaja klesol, pričom firma má naďalej najväčšie problémy na kľúčovom čínskom trhu. Informovala o tom agentúra Reuters.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol v 2. štvrťroku 1,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 22 %. Napriek výraznému rastu zisku tento mierne zaostal za odhadmi analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha. Tí počítali s jeho rastom na 1,6 miliardy eur.
Vzrástol aj čistý zisk, a to o takmer 17 %. Dosiahol 1,07 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom zaznamenal 915 miliónov eur.
Vývoj zisku automobilky podporilo najmä znižovanie nákladov, keďže tržby vykázali pokles. Dosiahli 32,06 miliardy eur oproti 33,15 miliardy eur za 2. kvartál 2025.
Klesol aj objem predaja. Automobilka už skôr uviedla, že v 2. kvartáli predala 417.765 vozidiel, čo je o 8 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka. V Číne vykázala pokles zhruba o 30 %, pričom predaj jej klesol vo všetkých kategóriách.
Spoločnosť teraz očakáva, že objem predaja aj tržby budú za celý rok 2026 mierne nižšie než v predchádzajúcom roku. Pôvodne počítala so stagnáciou.
Zisk pred úrokmi a zdanením (EBIT) dosiahol v 2. štvrťroku 1,5 miliardy eur. V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka to predstavuje zvýšenie o 22 %. Napriek výraznému rastu zisku tento mierne zaostal za odhadmi analytikov oslovených spoločnosťou Visible Alpha. Tí počítali s jeho rastom na 1,6 miliardy eur.
Vzrástol aj čistý zisk, a to o takmer 17 %. Dosiahol 1,07 miliardy eur, zatiaľ čo pred rokom zaznamenal 915 miliónov eur.
Vývoj zisku automobilky podporilo najmä znižovanie nákladov, keďže tržby vykázali pokles. Dosiahli 32,06 miliardy eur oproti 33,15 miliardy eur za 2. kvartál 2025.
Klesol aj objem predaja. Automobilka už skôr uviedla, že v 2. kvartáli predala 417.765 vozidiel, čo je o 8 % menej než za rovnaké obdobie minulého roka. V Číne vykázala pokles zhruba o 30 %, pričom predaj jej klesol vo všetkých kategóriách.
Spoločnosť teraz očakáva, že objem predaja aj tržby budú za celý rok 2026 mierne nižšie než v predchádzajúcom roku. Pôvodne počítala so stagnáciou.